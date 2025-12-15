صرف معاش تكافل وكرامة اليوم.. استعلم عن الأسماء الجديدة

يتصدر معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر ، اهتمام الملايين خلال هذه الأيام بالتزامن مع موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر، والاستعلام عن الأسماء الجديد في تكافل وكرامة.

حيث يستفيد من هذه البرنامج الإجتماعي 4.7 مليون أسرة منذ عام2015 وحتى2025.

صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر اليوم

بدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر، يوم الاثنين المقبل 15 ديسمبر، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

معاش تكافل وكرامة

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فتح إمكانية الاستعلام بالرقم القومي، بالإضافة إلى خيار تقديم التظلمات إلكترونيًا لمن تم رفضهم أو وجدت مشاكل في طلباتهم.

استعلام كشف تكافل وكرامة

يمكنك معرفة نتيجة القبول او الرفض والاشتراك في تكافل وكرامة من خلال الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويشمل ذلك الفئات الآتية:

الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم

كبار السن غير القادرين على العمل أو من دون معاش ثابت

الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم

المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات

الأيتام غير المكفولين

استعلام تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي كذلك خدمة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لعام 2025 عبر الرابط الرسمي (اضغط هنا)

ومن خلال هذا الرابط، يمكن للمواطنين معرفة ما إذا كانت أسماؤهم قد أُدرجت ضمن قوائم المستفيدين الجدد بعد مراجعة وتدقيق الطلبات المقدمة خلال الفترة الماضية.

ويتم تحديث قاعدة بيانات المستحقين بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين فقط.

استعلاك تكافل وكرامة

استعلام تكافل وكرامة الأسماء الجدد

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

استعلاك تكافل وكرامة بالرقم القومي

عقب إتمام عملية الاستعلام عن تكافل وكرامة يتم عرض إحدى الحالات التالية:

مقبول: تم إدراج الاسم رسميًا ضمن قوائم المستفيدين، وسيُصرف الدعم النقدي خلال الشهر الحالي أو المقبل.

قيد المراجعة: الطلب ما زال تحت الفحص من قبل الوزارة للتحقق من البيانات.

مرفوض: يعني عدم استيفاء الشروط أو وجود مستندات ناقصة يمكن استكمالها لاحقًا.

في حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني على نفس الموقع عبر اختيار خدمة "تقديم تظلم"، وملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.

طريقة تقديم تظلم تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.

- اختيار خدمة «تقديم شكوى أو تظلم».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- كتابة تفاصيل الاعتراض.

- رفع المستندات الداعمة، ثم الضغط على «إرسال» للحصول على رقم متابعة للشكوى لمتابعة الشكوى.

تقديم شكوى تكافل وكرامة

ويمكن تقديم شكوى مباشرة من خلال الاتصال على الرقم الساخن 19680 للاستفسار، أو إرسال تظلم إلى الميل الاكتروني: «[email protected] »، أو زيارة أقرب وحدة اجتماعية لتقديم التظلم كتابيًا.