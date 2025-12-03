آيتن عامر: فيلر وحقن نضارة وراء إطلالتي الأخيرة

كشفت الفنانة آيتن عامر مؤخرًا عن سر تألقها ونضارة مظهرها، موضحة أنها خضعت لعدد من الإجراءات التجميلية.

وجاء ذلك في ردّها على سؤال إحدى المتابعات حول سبب جمالها الملحوظ، حيث أوضحت آيتن أنها قامت بعمل فيلر للشفاه والذقن والجو لاين، بالإضافة إلى حقن نضارة.

تصدرت الفنانة أيتن عامر تريند مؤشر البحث جوجل، وتحل النجمة أيتن عامر ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة DMC، يوم الأحد المقبل في تمام الساع العاشرة مساء، على أن تكون الإعادة يوم الجمعة 5 ديسمبر في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً.

وكشف برومو الحلقة عن حديث أيتن عامر عن الكثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والعملية، حيث تحدثت عن حالة الانتعاشة الفنية التي تعيشها سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية أو مجال الغناء التي قدمت فيه الكثير من الأغنيات ولاقت تفاعلاً ونجاحاً كبيراً.

كما تتحدث النجمة أيتن عامر خلال الحلقة عن المسؤولية التي حملتها بعد الإنفصال والتى لن تسمح لها بالسقوط أو التراخي، كما بكت أيتن عامر خلال الحلقة بالحديث عن بعض الأمور التي تخصها وضغوط الحياة التي لا تحتملها والشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.