قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى وفاة المؤرخ الوطني عبد الرحمن الرافعي.. صاحب السجل الأصدق لتاريخ مصر الحديث

المؤرخ الوطني عبد الرحمن الرافعي
المؤرخ الوطني عبد الرحمن الرافعي
أ ش أ

تحل علينا اليوم /الأربعاء/ ذكرى وفاة المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي، أحد أبرز أعلام الفكر الوطني في مصر وصاحب الموسوعة الأشهر في تاريخ الحركة القومية، فقد كرّس حياته لحفظ ذاكرة الوطن وتوثيق نضاله السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر أكثر من نصف قرن من الكتابة والبحث.


وُلد عبد الرحمن عبد اللطيف الرافعي بالقاهرة عام 1889 لأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى المصرية التي حملت على عاتقها مقاومة الاحتلال البريطاني، وتستمسك بالدين والخلق والعمل الوطني، تلقّى تعليمه المدني حتى حصل على ليسانس الحقوق عام 1908، غير أن مساره الفكري بدأ قبل ذلك عندما تتلمذ على الزعيم الوطني مصطفى كامل منذ عام 1906، ليكرّس بعدها حياته للكفاح ضد الاستعمار وضد استبداد الأسرة المالكة، مخلصًا لمبدأ الجلاء ووحدة وادي النيل.


عمل بالمحاماة منذ عام 1909، ومارسها في المنصورة حتى 1932 ثم في القاهرة، وفي الوقت ذاته شارك في المؤتمر الوطني ببروكسل عام 1910، وأسهم في المؤتمرات الوطنية اللاحقة، كما اعتُقل خلال الحرب العالمية الأولى بسبب مواقفه الوطنية، وشارك في ثورة 1919 وكان على رأس المطلوب إعدامهم عقب المظاهرات.


دخل الرافعي البرلمان نائبًا عامي 1924 و1925، ثم عاد إلى العمل التشريعي عضوًا بمجلس الشيوخ من 1939 إلى 1951، وتولى وزارة التموين عام 1949، ثم انتُخب نقيبًا للمحامين عام 1954، وفي عهده صدر قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذي منح المحامين مزايا غير مسبوقة، كما شارك في المؤتمرات العربية المهنية بالقاهرة ودمشق، وأسهم في إعداد دستور 1953 عقب ثورة يوليو.


وبعد خبرة تراكمت في «جريدة اللواء»، أصدر عام 1912 كتابه «حقوق الشعب» الذي تناول فيه المبادئ الدستورية والفارق بين الحرية في الأنظمة الدستورية والمستبدة، وبدعم من محمد فريد، اتجه إلى دراسة الحركة الاقتصادية والتعاونية، فأصدر كتاب «التعاون» وأسهم في تأسيس النقابات الزراعية.


ومع تطور اهتمامه بالتاريخ، انتقل من التأريخ لمصطفى كامل إلى وضع مخطط شامل لتاريخ الحركة القومية في مصر منذ أواخر القرن الثامن عشر، وهو المشروع الذي تحقق عبر موسوعة ضخمة استغرق إعدادها عشرات السنين، وقد أسهم إبعاده عن الحياة النيابية بين 1926 و1939 في منحه وقتًا أوسع للبحث والتأليف، فأنجز أجزاء موسوعته التي تُعد من أهم ما كُتب في تاريخ مصر الحديث بعد حوليات الجبرتي.


بدأت الموسوعة بكتاب «تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظام الحكم في مصر» الذي صدر عام 1929، وتناول نظام الحكم في عهد المماليك والحملة الفرنسية ومقاومة الشعب لها، وتتابعت مؤلفاته: «عصر محمد علي» (1930)، «عصر إسماعيل» (1932)، «الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي» (1937)، «مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية» (1939)، و«محمد فريد رمز الإخلاص والوطنية» (1941)، و«مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال» (1942).


وفي عام 1946 أصدر كتاب «ثورة 1919» في جزءين، وبعده أجزاء «في أعقاب الثورة المصرية» التي تؤرخ للفترة من 1921 إلى 1951، ثم جاء كتاب «مقدمات ثورة 23 يوليو 1952» عام 1957، قبل أن يختم موسوعته بكتاب «ثورة 23 يوليو 1952 – تاريخنا القومي في سبع سنوات» (1952–1959) الذي اعتبر فيه الثورة تتويجًا لجهود مصر القومية.


منحته الدولة جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية عام 1960 تقديرًا لجهوده العلمية، ولأنه المؤرخ الأول للحركة القومية في الإقليم الجنوبي، فقد عكف على جمع الوثائق والمراجع لأكثر من ثلاثين عامًا ليصدر موسوعته ذات الستة عشر جزءًا، التي اعتمدت على الاستقصاء الدقيق والجرأة في الحكم وصدق العرض، وارتكزت على اعتزازه بقوميته وغيرته على كرامتها.


وترتبط أعماله بتاريخ مصر الحديث منذ ميلاده عام 1889 حتى ثورة يوليو، وتعكس مثاليته الفكرية والقومية والأخلاقية، وتبرز رؤيته التي احترمت تضحيات الشعب وفضحت محاولات الحكم لتزوير التاريخ، وينتمي الرافعي إلى أسرة جاءت من سوريا واستقرت في مصر وعملت في القضاء والصحافة، وتعود أصولها إلى الصحابي الجليل عمر بن الخطاب.


ترك الرافعي عشرات الكتب الأخرى، منها «نقابات التعاون الزراعية» (1914)، «الجمعيات الوطنية» (1922)، «شعراء الوطنية»، «مذكراتي»، و«أربعة عشر عامًا في البرلمان». كما قدم كتبًا في تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة، وتراجم تاريخية مثل «الزعيم الثائر أحمد عرابي».


رحل عبد الرحمن الرافعي عام 1966، وبقيت مؤلفاته شاهدًا حيًّا على مسيرة وطن، ومرجعًا رئيسيًا لكل من يريد فهم تاريخ الحركة الوطنية المصرية، ومثالًا للمؤرخ الذي جمع بين صدق الكلمة وأمانة البحث ونقاء الانتماء.

المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي أعلام الفكر الوطني في مصر صاحب الموسوعة الأشهر في تاريخ الحركة القومية حفظ ذاكرة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

ترشيحاتنا

كندة علوش وعمرو يوسف

إطلالة رومانسية لـ كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف

النجم عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: بعتذر لكل زملائي.. وأحضر لأغانٍ جديدة مع عمرو دياب ومحمد منير وسميرة سعيد

ريهام عبدالغفور

ريهام عبد الغفور تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدها: فقدت أكثر شخص يحبني

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد