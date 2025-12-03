قبل سحب القرعة.. أنباء عن تكريم استثنائي لترامب في حفل المونديال بواشنطن

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء قرعة كأس العالم المقررة الجمعة المقبلة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تتجه الأنظار إلى الحدث الذي يمثل الخطوة الرسمية الأولى نحو مونديال 2026.

ووفقًا للصحفي البريطاني بن جاكوبس، من المنتظر أن يحضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مراسم القرعة، في ظهور بارز يعكس ارتباطه المتواصل بعدد من الفعاليات الرياضية العالمية

وتشير التقارير إلى أن "فيفا" يدرس منح ترامب جائزة السلام خلال الحفل، ليكون أول شخصية تنال هذا التكريم الجديد الذي يقدمه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان ترامب قد لمح في تصريحات سابقة إلى مشاركته في هذا الحدث، مؤكدًا أن الحفل سيشهد فقرات ترفيهية عالمية المستوى بالتزامن مع إعلان توزيع المنتخبات على المجموعات.

ويعزز حضور ترامب علاقته القوية بإنفانتينو، حيث سبق للأخير زيارة البيت الأبيض عدة مرات خلال ولايته الرئاسية.

وتقام النسخة الجديدة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ بدلًا من 32 منتخبًا كما كان الحال في نسخة قطر 2022، على أن تُقام البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.