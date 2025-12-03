قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
رياضة

قبل سحب القرعة.. أنباء عن تكريم استثنائي لترامب في حفل المونديال بواشنطن

ترامب
ترامب
حمزة شعيب

 

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء قرعة كأس العالم المقررة الجمعة المقبلة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تتجه الأنظار إلى الحدث الذي يمثل الخطوة الرسمية الأولى نحو مونديال 2026.

ووفقًا للصحفي البريطاني بن جاكوبس، من المنتظر أن يحضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مراسم القرعة، في ظهور بارز يعكس ارتباطه المتواصل بعدد من الفعاليات الرياضية العالمية

وتشير التقارير إلى أن "فيفا" يدرس منح ترامب جائزة السلام خلال الحفل، ليكون أول شخصية تنال هذا التكريم الجديد الذي يقدمه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان ترامب قد لمح في تصريحات سابقة إلى مشاركته في هذا الحدث، مؤكدًا أن الحفل سيشهد فقرات ترفيهية عالمية المستوى بالتزامن مع إعلان توزيع المنتخبات على المجموعات.

ويعزز حضور ترامب علاقته القوية بإنفانتينو، حيث سبق للأخير زيارة البيت الأبيض عدة مرات خلال ولايته الرئاسية.

وتقام النسخة الجديدة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ بدلًا من 32 منتخبًا كما كان الحال في نسخة قطر 2022، على أن تُقام البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

