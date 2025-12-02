أفراد أمن وصنايعية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرتها القومية للتشغيل عن توافر مئات الفرص الوظيفية للشباب ، في مجالي الأمن والحراسة ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، برواتب مجزية تصل إلى 13 ألف جنيه، مع مزايا متعددة تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، السكن المجهز، الحوافز الشهرية، ووسائل المواصلات الداخلية، في إطار دعم مشاركة الشباب المصري في المشروعات القومية الكبرى.

أولًا: وظائف الأمن والحراسة برواتب تصل إلى 9500 جنيه

تتضمن فرص العمل في قطاع الأمن والحراسة عدة تخصصات ومواقع متفرقة بمحافظة القاهرة، مع شروط مرنة لتناسب مختلف المؤهلات:

1- وظائف أمن متنوعة

عدد الوظائف: 100 فرد أمن.

100 فرد أمن. المواقع: التجمع الثالث، العاصمة الإدارية، محطات المترو تحت الإنشاء، والعاشر من رمضان.

التجمع الثالث، العاصمة الإدارية، محطات المترو تحت الإنشاء، والعاشر من رمضان. الشروط: مؤهل عالٍ أو متوسط، السن من 21 إلى 60 عامًا.

مؤهل عالٍ أو متوسط، السن من 21 إلى 60 عامًا. الراتب: 7000 – 8000 جنيه + بدل وحوافز.

7000 – 8000 جنيه + بدل وحوافز. المزايا: تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز.

تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز. للتواصل والاستفسار: نفين – الهاتف: 01070708442

نفين – الهاتف: 01070708442 واتساب: 01069526819.

2- وظائف أمن إداري بمناطق متفرقة

عدد الوظائف: 105 أفراد أمن إداري.

105 أفراد أمن إداري. المواقع: روض الفرج، التجمع، رأس الحكمة، العين السخنة، العاصمة الإدارية، الشروق، وزايد بارك.

روض الفرج، التجمع، رأس الحكمة، العين السخنة، العاصمة الإدارية، الشروق، وزايد بارك. الشروط: مؤهل لا يقل عن ابتدائية، السن من 20 إلى 45 عامًا.

مؤهل لا يقل عن ابتدائية، السن من 20 إلى 45 عامًا. الراتب: 7000 – 9000 جنيه.

7000 – 9000 جنيه. المزايا: تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز، مواصلات داخلية، حوافز وترقيات.

تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز، مواصلات داخلية، حوافز وترقيات. للتواصل والاستفسار: أ. محمود باسل – الهاتف: 01276460414.

3- وظائف أمن وحراسة بمواقع مميزة

عدد الوظائف: 448 فرد أمن.

448 فرد أمن. المواقع: رأس الحكمة و6 أكتوبر بالقاهرة.

رأس الحكمة و6 أكتوبر بالقاهرة. الشروط: جميع المؤهلات حتى محو الأمية، السن من 21 إلى 48 عامًا.

جميع المؤهلات حتى محو الأمية، السن من 21 إلى 48 عامًا. الراتب: وفق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.

وفق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة. المزايا: تأمين اجتماعي وصحي.

تأمين اجتماعي وصحي. للتواصل والاستفسار: أ. محمد – الهاتف: 01061728125 | 01010901631.

4- وظائف أمن إداري بمدينة نصر

عدد الوظائف: 100 فرد أمن إداري.

100 فرد أمن إداري. الموقع: 6 ش فتح الله علام – المنطقة الثامنة – مدينة نصر – أمام مدرسة الملك فهد.

6 ش فتح الله علام – المنطقة الثامنة – مدينة نصر – أمام مدرسة الملك فهد. الشروط: مؤهل لا يقل عن ابتدائية، السن من 19 إلى 50 عامًا.

مؤهل لا يقل عن ابتدائية، السن من 19 إلى 50 عامًا. الراتب: 7000 – 9500 جنيه.

7000 – 9500 جنيه. المزايا: تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز، مواصلات داخلية، حوافز وترقيات.

تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز، مواصلات داخلية، حوافز وترقيات. للتواصل والاستفسار: أ. أحمد عبد العال – الهاتف: 01015825405.

ثانيًا: وظائف مشروع الضبعة للطاقة النووية برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

تنتهي وزارة العمل اليوم الثلاثاء من تلقى طلبات التقديم على 1450 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية، برواتب تبدأ من 10,000 جنيه للعمالة العادية وتصل إلى 13,000 جنيه للمهن الفنية، مع حوافز شهرية وإنتاجية.

التخصصات وعدد الوظائف:

400 حداد مسلح .

. 400 نجار مسلح .

. 200 عامل عادي .

. 150 فورمجي خرسانة .

. 300 نجار شدة معدنية.

الرواتب والمزايا:

الرواتب: 10,000 – 13,000 جنيه.

حوافز شهرية وإنتاجية.

سكن مجهز بالقرب من موقع المشروع.

وسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع.

تقديم ثلاث وجبات يوميًا.

كيفية التقديم: