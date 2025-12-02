قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أفراد أمن وصنايعية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

أفراد أمن وصنايعية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه
أفراد أمن وصنايعية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه
ولاء خنيزي

أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرتها القومية للتشغيل عن توافر مئات الفرص الوظيفية للشباب ، في مجالي الأمن والحراسة ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، برواتب مجزية تصل إلى 13 ألف جنيه، مع مزايا متعددة تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، السكن المجهز، الحوافز الشهرية، ووسائل المواصلات الداخلية، في إطار دعم مشاركة الشباب المصري في المشروعات القومية الكبرى.

أولًا: وظائف الأمن والحراسة برواتب تصل إلى 9500 جنيه

تتضمن فرص العمل في قطاع الأمن والحراسة عدة تخصصات ومواقع متفرقة بمحافظة القاهرة، مع شروط مرنة لتناسب مختلف المؤهلات:

1- وظائف أمن متنوعة

  • عدد الوظائف: 100 فرد أمن.
  • المواقع: التجمع الثالث، العاصمة الإدارية، محطات المترو تحت الإنشاء، والعاشر من رمضان.
  • الشروط: مؤهل عالٍ أو متوسط، السن من 21 إلى 60 عامًا.
  • الراتب: 7000 – 8000 جنيه + بدل وحوافز.
  • المزايا: تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز.
  • للتواصل والاستفسار:  نفين – الهاتف: 01070708442 
  •  واتساب: 01069526819.

2- وظائف أمن إداري بمناطق متفرقة

  • عدد الوظائف: 105 أفراد أمن إداري.
  • المواقع: روض الفرج، التجمع، رأس الحكمة، العين السخنة، العاصمة الإدارية، الشروق، وزايد بارك.
  • الشروط: مؤهل لا يقل عن ابتدائية، السن من 20 إلى 45 عامًا.
  • الراتب: 7000 – 9000 جنيه.
  • المزايا: تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز، مواصلات داخلية، حوافز وترقيات.
  • للتواصل والاستفسار: أ. محمود باسل – الهاتف: 01276460414.

3- وظائف أمن وحراسة بمواقع مميزة

  • عدد الوظائف: 448 فرد أمن.
  • المواقع: رأس الحكمة و6 أكتوبر بالقاهرة.
  • الشروط: جميع المؤهلات حتى محو الأمية، السن من 21 إلى 48 عامًا.
  • الراتب: وفق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.
  • المزايا: تأمين اجتماعي وصحي.
  • للتواصل والاستفسار: أ. محمد – الهاتف: 01061728125 | 01010901631.

4- وظائف أمن إداري بمدينة نصر

  • عدد الوظائف: 100 فرد أمن إداري.
  • الموقع: 6 ش فتح الله علام – المنطقة الثامنة – مدينة نصر – أمام مدرسة الملك فهد.
  • الشروط: مؤهل لا يقل عن ابتدائية، السن من 19 إلى 50 عامًا.
  • الراتب: 7000 – 9500 جنيه.
  • المزايا: تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز، مواصلات داخلية، حوافز وترقيات.
  • للتواصل والاستفسار: أ. أحمد عبد العال – الهاتف: 01015825405.

ثانيًا: وظائف مشروع الضبعة للطاقة النووية برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

تنتهي وزارة العمل اليوم الثلاثاء من تلقى طلبات التقديم على 1450 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية، برواتب تبدأ من 10,000 جنيه للعمالة العادية وتصل إلى 13,000 جنيه للمهن الفنية، مع حوافز شهرية وإنتاجية.

التخصصات وعدد الوظائف:

  • 400 حداد مسلح.
  • 400 نجار مسلح.
  • 200 عامل عادي.
  • 150 فورمجي خرسانة.
  • 300 نجار شدة معدنية.

الرواتب والمزايا:

  • الرواتب: 10,000 – 13,000 جنيه.
  • حوافز شهرية وإنتاجية.
  • سكن مجهز بالقرب من موقع المشروع.
  • وسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع.
  • تقديم ثلاث وجبات يوميًا.

كيفية التقديم:

  • بدأ التقديم يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام عبر الرابط المخصص للتقديم.
  • للاستفسار: التواصل عبر الهاتف أو واتساب على الأرقام: 01271817923 – 01553700906.
وظائف وزارة العمل فرص عمل افراد امن صنايعي فرد امن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

تشيزني

تشيزني يكشف تفاصيل حديثه مع فليك: التدخين مسموح بشرط وحيد

شوبير

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى برشلونه

الزمالك

شوبير يكشف موقف عبدالرؤوف من الرحيل عن الزمالك

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد