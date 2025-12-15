محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مدرسة التربية الفكرية المشتركة

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمدرسة التربية الفكرية المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمدرسة، في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لطلاب ذوي الهمم، بما يضمن تهيئة أجواء تعليمية وتربوية تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، ودعم المنظومة التعليمية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة منى محمد أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير

وتفقد محافظ أسيوط أعمال تطوير الحديقة ومنطقة الألعاب بالمدرسة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات طلاب ذوي الهمم، وخلق بيئة ترفيهية وتربوية آمنة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز شعورهم بالراحة النفسية والطمأنينة أثناء التعلم واللعب.

توفير بيئة معيشية ملائمة

كما تابع المحافظ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالقسم الداخلي المخصص لإقامة الطلاب، واطلع على تجهيزاته الجديدة من مراتب ووسائد وخزائن، مؤكدًا أهمية توفير بيئة معيشية ملائمة تضمن راحة الطلاب وتلبي احتياجاتهم اليومية.

ووجه اللواء دكتور هشام أبو النصر بإنشاء وتجهيز عيادات خارجية للعلاج الطبيعي وطب الأسنان داخل المدرسة، لتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بالطلاب، مع توفير وصرف العلاج الشهري لبعض الحالات دون الحاجة إلى التوجه لهيئة التأمين الصحي، تخفيفًا عن الطلاب وأسرهم.

كما تفقد المحافظ المطبخ والمطعم بالمدرسة، واطمأن على سلامة تجهيزات إعداد الطعام وتوافر الأدوات والأجهزة اللازمة، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بمعايير النظافة وسلامة الأدوات المستخدمة، بما يضمن تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.

وفي ختام جولته، التقى محافظ أسيوط بعدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا المسؤولين بسرعة بحثها والعمل على تلبيتها في أقرب وقت، ومؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمدارس التربية الخاصة، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لطلابها، إيمانًا بأن ذوي الهمم يستحقون رعاية خاصة تضمن دمجهم الكامل في العملية التعليمية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع إمكاناتهم.