قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مدرسة التربية الفكرية المشتركة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مدرسة التربية الفكرية المشتركة
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مدرسة التربية الفكرية المشتركة
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمدرسة التربية الفكرية المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمدرسة، في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لطلاب ذوي الهمم، بما يضمن تهيئة أجواء تعليمية وتربوية تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، ودعم المنظومة التعليمية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة منى محمد أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير 

وتفقد محافظ أسيوط أعمال تطوير الحديقة ومنطقة الألعاب بالمدرسة، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات طلاب ذوي الهمم، وخلق بيئة ترفيهية وتربوية آمنة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز شعورهم بالراحة النفسية والطمأنينة أثناء التعلم واللعب.

 توفير بيئة معيشية ملائمة

كما تابع المحافظ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالقسم الداخلي المخصص لإقامة الطلاب، واطلع على تجهيزاته الجديدة من مراتب ووسائد وخزائن، مؤكدًا أهمية توفير بيئة معيشية ملائمة تضمن راحة الطلاب وتلبي احتياجاتهم اليومية.

ووجه اللواء دكتور هشام أبو النصر بإنشاء وتجهيز عيادات خارجية للعلاج الطبيعي وطب الأسنان داخل المدرسة، لتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة بالطلاب، مع توفير وصرف العلاج الشهري لبعض الحالات دون الحاجة إلى التوجه لهيئة التأمين الصحي، تخفيفًا عن الطلاب وأسرهم.

كما تفقد المحافظ المطبخ والمطعم بالمدرسة، واطمأن على سلامة تجهيزات إعداد الطعام وتوافر الأدوات والأجهزة اللازمة، موجهًا بضرورة الالتزام الكامل بمعايير النظافة وسلامة الأدوات المستخدمة، بما يضمن تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.

وفي ختام جولته، التقى محافظ أسيوط بعدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا المسؤولين بسرعة بحثها والعمل على تلبيتها في أقرب وقت، ومؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمدارس التربية الخاصة، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لطلابها، إيمانًا بأن ذوي الهمم يستحقون رعاية خاصة تضمن دمجهم الكامل في العملية التعليمية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع إمكاناتهم.

أسيوط مدينة أسيوط مدرسة التربية الفكرية طلاب ذوي الهمم المنظومة التعليمية التربية الخاصة وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تفاصيل جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب بعد انطلاقها في الخارج

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: مفاوضات استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا تزداد صعوبة

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي عن تمويل أوكرانيا: سنشهد أسبوعا حاسما

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد