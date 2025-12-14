محور مروري جديد.. رصف وتطوير طريق الشورى لربط طريق أسيوط الزراعي بالمدخل الشمالي لمركز البدرشين

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير طريق الشورى بمدينة البدرشين وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، وخلق مسارات بديلة تسهم في الحد من التكدسات وتيسير حركة المواطنين.

ويجري تنفيذ أعمال الرصف بطول 1200 متر وبمتوسط عرض 10 أمتار، ليصبح الطريق محورًا مروريًا جديدًا يخدم الحركة القادمة من طريق مصر–أسيوط الزراعي مرورًا بطريق أبو ربع والمدخل الشمالي لمدينة البدرشين، وصولًا إلى شارع عباس عناني مرورًا بمنطقة الشورى.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق سيولة مرورية داخل المدن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تابع الأعمال ميدانياً محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.