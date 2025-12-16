بيسنت: الإعلان عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أوائل يناير

توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن يتم الإعلان عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أوائل يناير المقبل، وربما تجرى مقابلة أو اثنتان أخريان بشأن اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد هذا الأسبوع .

وقال وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات له: سنخفض عجز الموازنة بواقع مئات المليارات من الدولارات هذا العام .وسننهي العام 2025 بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.5%.

وأضاف: أتوقع انخفاضا ملموسا في معدل التضخم في النصف الأول من 2026.

وتابع الوزير الأمريكي: من المتوقع صدور قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية في أوائل يناير.

وأشار الوزير سكون بيسنت إلى أن الصين نفذت حتى الآن كل ماتم التفاوض حوله.

وختم تصريحاته ، بالقول: من المستحيل أن تستمر الصين في تحقيق فائض تجاري بقيمة تريليون دولار ويجب عليها زيادة الاستهلاك المحلي.