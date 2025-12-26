حبس المتهم بتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع السلاح في قنا

قررت النيابة العامة بقنا، حبس المتهم بتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع السلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى الميعاد.



كانت أجهزة الأمن بقنا، قد نفذت حملة مداهمة لمنزل بنطاق مدينة قنا تمكنت خلاله من ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة،بها 57 قطعة سلاح أبيض، 10 طبنجات، 2 بندقية آلية، و100 طلقة نارية.

وعقب المداهمة وضبط الأسلحة تم التحفظ علي المضبوطات والمتهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاءت الحملة بعد تحريات مكثفة حول المتهم والمكان المخصص لتصنيع الأسلحة والتأكد من ممارسة نشاط مخالف يعاقب عليه القانون.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.