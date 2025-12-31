افتتاح معرض النتائج للعام الميلادى الجديد بمديرية تعليم قنا

افتتح هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، معرض النتائج للعام الميلادي الجديد 2025-2026 الذي نظمه توجيه عام التربية الفنية بالمديرية والمتضمن النتائج التي أعدها طلاب المراحل التعليمية المختلفة على مستوى المديرية.

حضر الافتتاح سوميه عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، و هانم محمود، موجه عام التربية الفني، ومحمد سعيد، مدير إدارة الأنشطة بالمديرية.

وأشاد الصابر، بالمعرض وبالأعمال المتميزة للطلاب التى تميزت بالتنوع والإبداع سواء في الخامات المستخدمة أو الأفكار المقدمة، مشيراً الى أهمية هذه المعارض في الكشف عن المواهب الفنية و تأهيلها وتوجهها الوجهة الصحيحة نحو استثمار خامات البيئة المحلية مما يعد دافع نحو الإقبال على التعلم.

كما أثنى وكيل الوزارة التربية والتعليم بقنا، على جهود توجيه التربية الفنية بالمديرية والادارات التعليمية وكذلك الطلاب المشاركين في الأعمال الفنية والمعلمين المشرفين على الطلاب تقديراً لجهودهم في تنظيم وإعداد المعرض، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق في الأعوام القادمة.

وفى سياق آخر، أجرى هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية مفاجئة لتفقد سير العملية التعليمية، وانتظام امتحانات العملى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، بعدد من المدارس، بإدارة قنا التعليمية، رافقه لفيف من القيادات التعليمية بإدارة قنا.





وخلال الجولة اكد وكيل الوزارة، على ضرورة، توفير بيئة مناسبة للطلاب، من حيث النظافة العامة والإضاءة والتهوية والأمان، مع الالتزام بالزى المدرسى ومنع أى طالب غير ملتزم بالزى المدرسي من دخول الامتحان، مشدداً على تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كافى، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.





ووجه وكيل الوزارة، مديرى المدارس، بضرورة التواجد المستمر لمتابعة انتظام اللجان وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من غلق باب المدرسة أثناء الامتحانات وعدم السماح بخروج الطلاب ولا بدخول أولياء الأمور، مع الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان، لضمان نزاهة وكفاءة الامتحانات.



