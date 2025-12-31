قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
محافظات

افتتاح معرض النتائج للعام الميلادى الجديد بمديرية تعليم قنا

معرض نتائج التربية والتعليم بقنا
معرض نتائج التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

افتتح هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، معرض النتائج للعام الميلادي الجديد 2025-2026  الذي نظمه توجيه عام التربية الفنية بالمديرية والمتضمن النتائج التي أعدها طلاب المراحل التعليمية المختلفة على مستوى المديرية.

حضر  الافتتاح سوميه عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، و هانم محمود، موجه عام التربية الفني، ومحمد سعيد، مدير إدارة الأنشطة بالمديرية.

وأشاد الصابر، بالمعرض وبالأعمال المتميزة للطلاب التى تميزت بالتنوع والإبداع سواء في الخامات المستخدمة أو الأفكار المقدمة، مشيراً الى أهمية هذه المعارض في الكشف عن المواهب الفنية و تأهيلها وتوجهها الوجهة الصحيحة نحو استثمار خامات البيئة المحلية مما يعد دافع نحو الإقبال على التعلم.

كما أثنى وكيل الوزارة التربية والتعليم بقنا، على جهود توجيه التربية الفنية بالمديرية والادارات التعليمية وكذلك الطلاب المشاركين في الأعمال الفنية والمعلمين المشرفين على الطلاب تقديراً لجهودهم في تنظيم وإعداد المعرض، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق في الأعوام القادمة.

وفى سياق آخر، أجرى هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية مفاجئة لتفقد سير العملية التعليمية، وانتظام امتحانات العملى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، بعدد من المدارس، بإدارة قنا التعليمية، رافقه لفيف من القيادات التعليمية بإدارة قنا. 



وخلال الجولة اكد وكيل الوزارة، على ضرورة، توفير بيئة مناسبة للطلاب، من حيث النظافة العامة والإضاءة والتهوية والأمان، مع الالتزام بالزى المدرسى ومنع أى طالب غير ملتزم بالزى المدرسي من دخول الامتحان، مشدداً على تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كافى، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. 



ووجه وكيل الوزارة، مديرى المدارس، بضرورة التواجد المستمر لمتابعة انتظام اللجان وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من غلق باب المدرسة أثناء الامتحانات وعدم السماح بخروج الطلاب ولا بدخول أولياء الأمور، مع الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان، لضمان نزاهة وكفاءة الامتحانات.


