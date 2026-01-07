بعد 19 عاما من الزواج.. نيكول كيدمان وكيث أوربان يعلنان الطلاق رسميا

أعلنت النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني الأسترالي كيث أوربان انتهاء زواجهما رسميًا بعد مسيرة امتدت 19 عامًا، وذلك عقب صدور حكم قضائي بفسخ الزواج في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.



تفاصيل الطلاق وتسوية الخلافات

وأظهرت وثائق قضائية قُدمت إلى المحكمة يوم الثلاثاء 6 يناير، أن كيدمان تقدمت بطلب الطلاق في سبتمبر الماضي، مستندة إلى “خلافات لا يمكن حلّها”. ووفقًا لقانون ولاية تينيسي، الذي يفرض فترة انتظار مدتها 90 يومًا في حال وجود أطفال، أصبحت إجراءات الطلاق نافذة بعد استكمال المدة القانونية.



وبحسب المستندات، توصل الطرفان إلى تسوية قانونية نهائية شملت تقسيم الأصول وحضانة الأطفال في يوم تقديم طلب الطلاق نفسه، ما أسهم في إنهاء الإجراءات خلال نحو ثلاثة أشهر فقط.



تنازل متبادل والتزامات قانونية

واتفق كيدمان وأوربان على التنازل المتبادل عن أي مطالب تتعلق بالنفقة الزوجية أو نفقة الأطفال، مع التزام كل طرف بتحمل أتعاب المحاماة والتكاليف القانونية الخاصة به.



حضانة مشتركة وحرص على استقرار الابنتين

وفيما يخص ابنتيهما، فيث (15 عامًا) وصنداي (17 عامًا)، نصت خطة الرعاية على الحضانة المشتركة، مع التأكيد على الحفاظ على علاقة محبة ومستقرة ومتوازنة مع الابنتين رغم الانفصال.



كما شدد الاتفاق على امتناع الطرفين عن التحدث بسوء عن الآخر أو عن أفراد عائلة الطرف الآخر، مع التأكيد على تشجيع الابنتين على الاستمرار في حب الوالدين والشعور بالراحة والانتماء داخل كلتا العائلتين.