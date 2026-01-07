ثلاثي كوميدي جديد.. شيري عبد الحميد مع مي كساب وأحمد فتحي في مؤلف ومخرج وحرامي

كشفت الفنانة والإعلامية شيري عبد الحميد عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب مي كساب والفنان أحمد فتحي، الذي يعرض في دور العرض المصرية والوطن العربي يوم ١٤ يناير.

أكدت أن العمل ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية ويقدم تجربة مختلفة تعتمد على المواقف الذكية وخفة الظل.

وأوضحت شيري عبد الحميد أنها تجسد خلال أحداث فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» دور مذيعة، مشيرة إلى أن رسم ملامح الشخصية جاء سهلًا وسلسًا بالنسبة لها، نظرًا لخبرتها السابقة في المجال الإعلامي، وهو ما ساعدها على تقديم الدور بشكل طبيعي وقريب من الواقع، مع إضافة لمسة كوميدية تتماشى مع طبيعة أحداث الفيلم.

وأضافت أن الشخصية تمر بعدد من المواقف الكوميدية المتتابعة، خاصة في المشاهد التي تجمعها بالفنان أحمد فتحي، حيث تنشأ بينهما مفارقات طريفة داخل إطار العمل، تعتمد على الحوار السريع والمواقف غير المتوقعة، ما يمنح الأحداث روحًا مرحة ومختلفة.

كما أعربت شيري عبد الحميد عن سعادتها بالتعاون مع النجمة مي كساب، مؤكدة أن العمل معها كان ممتعًا، وأن حالة الانسجام بين أبطال فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» انعكست بوضوح على الشاشة، وأسهمت في خلق أجواء إيجابية طوال فترة التصوير.

وتطرقت شيري عبد الحميد إلى كواليس العمل، موضحة أن أجواء تصوير فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» كانت مليئة بالضحك والتلقائية، مؤكدة أن المشاهد الكوميدية التي سيشاهدها الجمهور لا تختلف كثيرًا عما كان يحدث خلف الكاميرا، حيث سادت روح الود والتعاون بين جميع أفراد فريق العمل.

وأكدت أن هذه التجربة قريبة إلى قلبها، خاصة أنها تجمع بين خبرتها الإعلامية وشغفها بالتمثيل، مشددة على أن الكوميديا من أصعب أنواع التمثيل، لأنها تحتاج إلى توقيت دقيق وإحساس عالٍ وقدرة على التفاعل مع الشركاء في المشهد، وهو ما شكل لها تحديًا فنيًا تحمست له بشدة.

وفي ختام حديثها، أعربت شيري عبد الحميد عن حماسها لعرض فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور، خاصة أنه يقدم كوميديا مختلفة بروح عصرية تجمع بين الضحك والمواقف الإنسانية في إطار سينمائي خفيف.

فيلم مؤلف ومخرج وحرامي

ويُذكر أن فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» من بطولة مي كساب، أحمد فتحي، شيري عبد الحميد، ميمي جمال، ، أوتاكا، ياسر الطوبجي،اسماعيل فرغلي ، ابرام سمير و محمود حافظ و سامي مغاوري ونيللي محمود وآخرين وهو من تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.