قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي
مناظرة جثمان فران صفط اللبن تكشف المستور.. خاص
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثلاثي كوميدي جديد.. شيري عبد الحميد مع مي كساب وأحمد فتحي في مؤلف ومخرج وحرامي

شيري عبد الحميد
شيري عبد الحميد
سعيد فراج

كشفت الفنانة والإعلامية شيري عبد الحميد عن تفاصيل مشاركتها في فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب مي كساب والفنان أحمد فتحي، الذي يعرض في دور العرض المصرية والوطن العربي يوم ١٤ يناير.

أكدت أن العمل ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية ويقدم تجربة مختلفة تعتمد على المواقف الذكية وخفة الظل.

وأوضحت شيري عبد الحميد أنها تجسد خلال أحداث فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» دور مذيعة، مشيرة إلى أن رسم ملامح الشخصية جاء سهلًا وسلسًا بالنسبة لها، نظرًا لخبرتها السابقة في المجال الإعلامي، وهو ما ساعدها على تقديم الدور بشكل طبيعي وقريب من الواقع، مع إضافة لمسة كوميدية تتماشى مع طبيعة أحداث الفيلم.

وأضافت أن الشخصية تمر بعدد من المواقف الكوميدية المتتابعة، خاصة في المشاهد التي تجمعها بالفنان أحمد فتحي، حيث تنشأ بينهما مفارقات طريفة داخل إطار العمل، تعتمد على الحوار السريع والمواقف غير المتوقعة، ما يمنح الأحداث روحًا مرحة ومختلفة.

كما أعربت شيري عبد الحميد عن سعادتها بالتعاون مع النجمة مي كساب، مؤكدة أن العمل معها كان ممتعًا، وأن حالة الانسجام بين أبطال فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» انعكست بوضوح على الشاشة، وأسهمت في خلق أجواء إيجابية طوال فترة التصوير.

وتطرقت شيري عبد الحميد إلى كواليس العمل، موضحة أن أجواء تصوير فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» كانت مليئة بالضحك والتلقائية، مؤكدة أن المشاهد الكوميدية التي سيشاهدها الجمهور لا تختلف كثيرًا عما كان يحدث خلف الكاميرا، حيث سادت روح الود والتعاون بين جميع أفراد فريق العمل.

وأكدت أن هذه التجربة قريبة إلى قلبها، خاصة أنها تجمع بين خبرتها الإعلامية وشغفها بالتمثيل، مشددة على أن الكوميديا من أصعب أنواع التمثيل، لأنها تحتاج إلى توقيت دقيق وإحساس عالٍ وقدرة على التفاعل مع الشركاء في المشهد، وهو ما شكل لها تحديًا فنيًا تحمست له بشدة.

وفي ختام حديثها، أعربت شيري عبد الحميد عن حماسها لعرض فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور، خاصة أنه يقدم كوميديا مختلفة بروح عصرية تجمع بين الضحك والمواقف الإنسانية في إطار سينمائي خفيف.

فيلم مؤلف ومخرج وحرامي

ويُذكر أن فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» من بطولة مي كساب، أحمد فتحي، شيري عبد الحميد، ميمي جمال، ، أوتاكا، ياسر الطوبجي،اسماعيل فرغلي ، ابرام سمير و محمود حافظ و سامي مغاوري ونيللي محمود وآخرين  وهو من تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

شيري عبد الحميد الإعلامية شيري عبد الحميد مي كساب الفنان أحمد فتحي فيلم مؤلف ومخرج وحرامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

فينيسيوس جونيور

الخلاف يتصاعد.. توقف مفاوضات تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

خماسي المنتخب

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

الإسماعيلي

تحرك جديد من الإسماعيلي لحل أزمة القيد

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد