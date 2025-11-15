كزبرة يرد على شائعة اعتذار المؤلف ولاء الشريف عن بيبو

نفى الفنان الشاب كزبرة ، الأنباء المتداولة فى تسببه فى اعتذر المؤلف ولاء الشريف عن مسلسله الجديد «بيبو» بسبب تدخلاته فى السيناريو، مسلسل بيبو لـ كزبرة.

وكتب كزبرة، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «والله يجدعان كنت نايم ولاقيت ما شاء الله الأخبار دى نازلة عليا زى الرز وحتى المؤلف أستاذ ولاء الشريف طلع مايعرفش حاجة عن الكلام ده وطبعا أنا استأذنته ارفع الاسكرين شوت دى ومش هاقولها تانى وفروا فلوس اللجان والحملات وطلعوها لله احسن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ».



وعلى الصعيد الفنى، يستعد الفنان كزبرة، لخوض أولى بطولاته الدرامية بمسلسل بيبو، والمقرر عرضه فى رمضان 2026، ومن إنتاج سعدى جوهر واخراج عبدالرحمن أبوغزالة.