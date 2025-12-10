فيسبوك يتجدد.. تغييرات جديدة تركز على التواصل بين الأصدقاء وتعزيز تجربة المستخدم

في خطوة جديدة قد تعيد صياغة دور فيسبوك في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة ميتا، عن تحديثات كبيرة لتطبيقها الشهير، في محاولة لإعادة التركيز على ما ينجح بالفعل، مثل فيسبوك ماركت Marketplace، مع إضافة ميزات جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأصدقاء.

هل نهاية الميتافيرس تعني عودة فيسبوك إلى أساسياته؟

تأتي هذه التغييرات بعد أيام من تقارير حول تقليص ميتا لجهودها في الميتافيرس، التي كانت قبل طفرة الذكاء الاصطناعي وتستهدف جعل العوالم الافتراضية وتقنيات الواقع الافتراضي هي الرهان القادم للشركة في عالم الشبكات الاجتماعية.

بينما لا يزال فيسبوك يحقق وصولا إلى مليارات المستخدمين، فإن نموه أصبح محدودا في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة.

فيسبوك لا يزال يحظى بشعبية بين كبار السن

على الرغم من أن قاعدة مستخدمي فيسبوك قد بدأت تتقدم في السن، لا يزال التطبيق يحظى باستخدام مكثف بين الأجيال الأكبر سنا مثل الجيل البومر و الجيل X.

ولكن ميتا تسعى منذ فترة للتواصل مع الجيل زد من خلال مجموعة من التحديثات، وعلى رأسها تعزيز فيسبوك ماركت Marketplace الذي يعتبر من أكثر المزايا جذبا للشباب.

فيسبوك

فيسبوك Marketplace يكتسب شهرة بين الشباب

وفقا لتقرير eMarketer لعام 2025، يستخدم أكثر من نصف مستخدمي الجيل زد في الولايات المتحدة فيسبوك ماركت بليس، بينما أكدت ميتا في وقت لاحق أن 25% من المستخدمين النشطين يوميا من فئة الشباب في أمريكا وكندا يستخدمون هذه الميزة.

على الرغم من ذلك، كان ماركت بليس مدفونا في قائمة "المزيد" داخل التطبيق، لكن الآن، مع التحديث الجديد، سيتم إضافته إلى شريط التنقل السفلي في التطبيق، إلى جانب الميزات الاجتماعية الأخرى مثل Reels و الأصدقاء.

تغييرات تصميمية جديدة وتجربة أكثر تركيزا على الأصدقاء

في إطار التحديثات، سيحصل فيسبوك على إعادة تصميم شاملة لواجهة المستخدم، مع إعادة مركزية الأصدقاء في تجربة الاستخدام، ستبقى تبويبة الملف الشخصي في شريط التنقل، وسيتمكن المستخدمون من تخصيص هذه التجربة حسب رغبتهم.

أدوات جديدة لزيادة التفاعل على فيسبوك

ضمن التغييرات، سيكون من الممكن للمستخدمين الضغط المزدوج على الصور في الـ Feed لإعطاء إعجاب، تماما كما في إنستجرام، وسيتم ترتيب الصور في شبكة موحدة. كما سيتمكن المستخدمون من مشاهدة الصور والفيديوهات بملء الشاشة.

سيتم تحديث خاصية البحث لتشمل تنسيق شبكة غامر يدعم جميع أنواع المحتوى. كما ستتضمن التعليقات مجموعة من التعديلات، مثل تحسين الردود، وزيادة وضوح الشارات، وإضافة أدوات لتثبيت التعليقات.

سيتيح هذا تحسين تتبع المحادثات، ويسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن التعليقات غير ذات الصلة أو المزعجة.

ملفات التعريف والاهتمامات الشخصية

إحدى التغييرات الكبيرة هي إضافة ملفات تعريف محدثة، حيث يمكن للمستخدمين تضمين معلومات إضافية عن اهتماماتهم، مثل البرامج التلفزيونية المفضلة، والموسيقى التي يستمعون إليها، وأماكن السفر المفضلة، وغيرها.

كما تهدف هذه الميزة إلى تعزيز التواصل بين الأصدقاء الذين يشتركون في نفس الاهتمامات.

التحكم الكامل في التحديثات الشخصية

أحد الجوانب الأخرى من التحديث هو منح المستخدمين القدرة على اختيار ما إذا كان سيتم عرض التحديثات الشخصية (مثل تغيير صورة الملف الشخصي أو الخلفية) في الـ Feed أم لا، وهو ما يأمل فيسبوك أن يزيد من تبني هذه الميزة.

ماذا يعني هذا التحديث بالنسبة لمحتوى الـ Feed؟

من المحتمل أن تؤثر هذه التغييرات على كيفية ترتيب المحتوى في Feed المستخدمين، وهو ما سيؤدي إلى تجربة شخصية أكثر دقة.

الطرح العالمي للتغييرات

من المتوقع أن يتم طرح هذه التغييرات على مستوى العالم خلال الأسابيع القادمة، مع تحديثات تخص الأجهزة المحمولة فقط، بما في ذلك التصميم الجديد للتنقل، والتغييرات في البحث، و التعليقات، بالإضافة إلى إعادة تصميم Feed و إنشاء القصص.