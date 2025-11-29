قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة

حميد الشاعري
حميد الشاعري
أحمد إبراهيم

يحتفل اليوم الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده. قدم حميد الشاعري عدد من الأعمال الغنائية التى ساهمت فى تغيير شكل الأغنية المصرية واستطاع أن يحدث طفرة حقيقية فى الصناعة وحقق عديد من النجاحات المختلفة مع عدد كبير من المطربين. 

مسيرة حميد الشاعري الفنية 

حميد الشاعري، قدم أعمالا شهيرة طوال مسيرته الفنية، وحقق نجاحا كبيرا مع نجوم الثمانينات والتسعينات.

لحن ووزع حميد الشاعري أعمالا عديدة لفنانين أصبحوا نجوم اليوم منهم عمرو دياب، ومحمد منير، ومصطفى قمر، وهشام عباس وإيهاب توفيق وغيرهم.

حميد الشاعري

تعاون الهضبة عمرو دياب مع حميد الشاعري، لفترة طويلة بداية من ألبوم «ميال» عام 1988، مرورًا بألبومات «شوقنا» و«متخافيش» و«أيامنا»، ثم «ويلوموني»، وصولًا إلى «نور العين».

ارتبط حميد الشاعري اسمه بعدد من نجوم جيله مثل ‘ايهاب توفيق، مصطفى قمر وهشام عباس على الصعيد الفني وعلى الصعيد الإنساني حيث تجمعهم علاقة صداقة امتدت لأكثر من 30 عاما.

حميد الشاعري

أغاني حميد الشاعري 

وعلى الصعيد الغنائي قدم حميد الشاعري مع هشام عباس ديو " عيني " ومع مصطفى قمر ديو " يا غزالي"  وهما الأكثر نجاحا في مسيرتهما حتى اليوم. 

ومؤخرا طرح الموسيقي " حميد الشاعري “ ألبوم ”أنا بابا"، الذي يضم 10 أغان، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم "تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغة وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما".

حميد الشاعري : كنت أتمنى أكون لاعب كرة قدم 

وقال الفنان حميد الشاعري فى إحدى اللقاءات التفلزيونية له، إنه تم إيقافه لفترة من نقابة الموسيقيين وقام بعمل أغاني له باسم مختلف، معقبا: “كانت لمدة ثلاث أو أربعة سنوات”.

وأضاف حميد الشاعري : “غيرت إسمي لأني كنت متعاقد مع شركات، وعملت أغاني كتيرة ومكتبتش إسمي، وكنت أتمني أن أكون لاعب كرة قدم”.

وتابع: “كنت لاعب كرة كويس وكنت أري أني ممكن أكون محترف، وكنت لا أحب مادة الإحياء وكنت أعشق اللغة العربية”.

حميد الشاعري

زيجات حميد الشاعري 

الفنان حميد الشاعري، خلال ظهوره في برنامج "حبر سري"، كان قد كشف عن دخوله تجربة الزواج 5 مرات.

وكانت تجربة الزواج الأولى للفنان حميد الشاعري، من إنجليزية، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، و تم الانفصال بعد عام.

ثاني زيجات الفنان حميد الشاعري، كانت من ابنة عمه، عندما كان عمره 19 عاما، وتم الانفصال، بسبب هروبه من ليبيا.

وكانت الزيجات الثالثة و الرابعة، من أردنيتين وانفصل عنهما، في أوقات مختلفة، قبل زواجه للمرة الخامسة من صوفيا رشاد، وكانت تحمل الجنسيات الكندية والمصرية.

الفنان حميد الشاعري، أثمرت زيجاته الخمس، عن 4 أبناء، وهم نوح،و نورا، ونبيلة، و الموزع الموسيقي نديم.

هشام عباس وحميد الشاعري
الفنان حميد الشاعري حميد الشاعري أعمال حميد الشاعري أغانى حميد الشاعري عيد ميلاد حميد الشاعري

