على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

أعلنت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم تعرضها لوعكة صحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.



و شاركت يارا تامر فيديو عبر ستوري حسابها بموقع انستجرام علي جهاز تنفس و علقت كاتبة: ادعولي انا تعبانة اوي.

و كانت قد أثارت آية زكريا شقيقة مسلم الجدل بعد اهداء نجلها خاتم هديه لزوجته يارا تامر احتفالا بعودتهما.

و نشرت آية زكريا صوره لنفس الخاتم وعلقت كاتبة: مسلم أخويا كان مديهوني من سنتين وكان عندو منهم كتير أوي كان بيوزعهم على إنهم هدية يعني، عمري ما أفرط في أي حاجة من إخواتي ربنا يخليكم ليا.

وفاجأ مؤدي المهرجانات مسلم زوجته يارا تامر بخاتم هدية احتفالا بعودتهم مجددا.

و شاركت يارا تامر جمهورها صورا للخاتم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام و علقت قائلة:طول عمرك بتجبلي هدايا حلوه اوي يا حبيبي بس الهديه دي مميزه عندي جدا واحلي مفاجأة عملتها لي .. بحبك اوي يا مسلم.



وأعلن مؤدي المهرجانات مسلم عودته رسمياً لزوجته البلوجر يارا تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وشارك مسلم فيديو له مع زوجته وعلق قائلاً:"هي اولي فعلا عندي من اي حد مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".



وكانت قد نشرت آية زكريا صورة تجمع مسلم بطليقته عبر حسابها على موقع انستجرام و علقت: يا رب اكشف بتوع الحوارات والكدابين.. عشان اللي فيهم بيجيبوه فينا.

وأضافت: اه فهمت انت ليه اتحمقتي طيب، ونتكلم عن الكرامة والشخصية وقال ايه ده في البرنامج .. سبحان الله، ربنا يبعدنا عن العيشة الحرام.