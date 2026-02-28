محافظ أسوان يرحب بفوج سياحى إسبانى أثناء زيارتهم لمسجد الطابية.. صور

في لفتة تعكس إهتمام المحافظة بدعم وتنشيط الحركة السياحية ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على لقاء أحد الأفواج السياحية الإسبانية أثناء زيارتهم لمسجد الطابية.

وقد أكد المحافظ على ترحيبه لهم داخل عروس المشاتى ، وأجمل المقاصد السياحية العالمية ، لافتاً بأن زهرة الجنوب تفتح أبوابها دائماً لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول وجنسيات العالم ، وأن المحافظة تمتلك مقومات سياحية وأثرية فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروعة الطبيعة ، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للسياح على مدار العام.

ومن جانبهم أعرب أعضاء الفوج السياحى الإسبانى عن سعادتهم البالغة بزيارة أسوان.

مؤكدين إنبهارهم بما تضمه من معالم ومزارات سياحية وأثرية متميزة ، وفى مقدمتها معبد الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل بما يحمله الموقع من قيمة تاريخية وحضارية عظيمة تجسد عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.

كما أشاد السائحون بزيارة مسجد الطابية العريق لما يمثله من طابع معمارى مميز وموقع فريد ، وخاصة أن المسجد شهد تنفيذ أعمال الإضاءة ، فالتجربة السياحية فى أسوان تجمع بين المتعة الثقافية والروحية والإستمتاع بالطبيعة الخلابة .