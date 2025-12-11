قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من محاولات الاختراق
فرصة فنية كبيرة للموهوبين لعرض إبداعهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
معلول وبن رمضان والجزيري ضمن قائمة تونس النهائية لأمم أفريقيا
سياح يونانيون يجسّدون رحلة صعود نبي الله موسى بجريد النخيل في سانت كاترين.. فيديو وصور
الوطنية للانتخابات: شكوى واحدة من حزب العدل بنقاط حشد انتخابي في الطالبية والتنسيق مع مدير الأمن
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
قوافل طبية مجانية لقرى مركزي الخارجة وباريس في الوادي الجديد
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
حوادث

الوطنية للانتخابات: 19 شكوى في اليوم الثانى بالاقتراع بالدوائر الملغاة

إسلام دياب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثانى والأخير بإعادة انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا.


وأكد المستشار أحمد بندارى انتظام العملية الانتخابية وتيسير كافة الإجراءات لكل الناخبين وفتح اللجان الفرعية في موعدها، وخلال 3 ساعات تلقت الهيئة في اليوم الثانى من التصويت 19 شكوى تمثلت في 8 شكاوى بالازدحام في اللجان الفرعية و3 شكاوى بتوجيه ناخبين و3 شكاوى بتأخير اللجان وشكوى واحدة بعدم الإدارج في قاعدة بيانات الناخبين وشكوى واحدة بالتسكين بعد مقر الإقامة و3 شكاوى رشاوى انتخابية وتم التعامل معهم جميعا والتأكد من عدم صحة البعض منها وتم الدفع بمستشارين احتياطيين لسحب الكثافات من اللجان المزدحمة خاصة في اللجان المتواجدة مسقط رأس المرشحين.

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح

