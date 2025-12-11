قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: شكوى واحدة من حزب العدل بنقاط حشد انتخابي في الطالبية والتنسيق مع مدير الأمن
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
قوافل طبية مجانية لقرى مركزي الخارجة وباريس في الوادي الجديد
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد "شمال البسنت-1"في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
أخبار البلد

أيمن عاشور: إطلاق أول مسابقة مصرية للسيارات الكهربائية العام المقبل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن مشروع تصنيع السيارة الكهربائية انطلق عندما توليت منصب  عميد  لكلية الهندسة بجامعة عين شمس ، ووضعنا خطة متكاملة للاهتمام باعداد كوادر من شباب المبتكرين بأحد  الصناعات الواعدة وهى صناعة السيارات.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الجديدة، أن صناعة السيارات فى مقدمة  بالصناعات فى مصر ، فى عام 2018 قدمنا دعما لشباب الباحثين والطلاب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس للمشاركة فى مسابقة فورميلا العالمية واحتلوا المرتبة الاولى عالميا 

وتابع وزير التعليم العالى، أن الجامعات المصرية توسعت فى المشاركة بهذه المسابقات الدولية ، مشيرا إلى أن  العام المقبل سيشهد  إطلاق أول رالى مسابقة طلابية فى صناعة سيارات الكهرباء بداية من تشغيلها  وتصنيع المواتير والبطاريات حتى ندخل عصر جديد من الابتكارات .

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

