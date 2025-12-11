أيمن عاشور: إطلاق أول مسابقة مصرية للسيارات الكهربائية العام المقبل

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن مشروع تصنيع السيارة الكهربائية انطلق عندما توليت منصب عميد لكلية الهندسة بجامعة عين شمس ، ووضعنا خطة متكاملة للاهتمام باعداد كوادر من شباب المبتكرين بأحد الصناعات الواعدة وهى صناعة السيارات.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الجديدة، أن صناعة السيارات فى مقدمة بالصناعات فى مصر ، فى عام 2018 قدمنا دعما لشباب الباحثين والطلاب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس للمشاركة فى مسابقة فورميلا العالمية واحتلوا المرتبة الاولى عالميا

وتابع وزير التعليم العالى، أن الجامعات المصرية توسعت فى المشاركة بهذه المسابقات الدولية ، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد إطلاق أول رالى مسابقة طلابية فى صناعة سيارات الكهرباء بداية من تشغيلها وتصنيع المواتير والبطاريات حتى ندخل عصر جديد من الابتكارات .