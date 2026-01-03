يوفنتوس يستضيف ليتشي ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي

يقام في الدوري الإيطالي، اليوم السبت، مجموعة من المباريات المثيرة في صراع المربع الذهبي، على رأسها مواجهة يوفنتوس ضد ليتشي على ملعب جوفينتوس ستاديوم، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة من موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله "البيانكونيري" لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، إلى جانب الاستمرار في فرض سيطرته التاريخية على منافسه.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 32 نقطة، ويطمح لمواصلة الضغط على فرق الصدارة مثل إنتر ميلان وميلان ونابولي وروما، لتعزيز حظوظه في المنافسة على المربع الذهبي.

وفي المقابل، يدخل ليتشي المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، في صراع البقاء ومحاولة الابتعاد عن مناطق الهبوط.