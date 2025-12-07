تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة بداعش عين شمس، في القضية رقم 9687 لسنة 2025، جنايات عين شمس لجلسة 1 فبراير.

محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس

وأوضح أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2017، وحتى 27 يوليو 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمون الثاني وحتى الثامن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.

