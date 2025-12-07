بقيادة مروة وسمر.. أمن القاهرة يسقط عصابة الآيس في المعصرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط سيدتين وعاطل بتهمة ترويج مخدر الآيس بشوارع المعصرة.

ضبط عصابة الآيس في المعصرة

حيث رصدت الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث قسم المعصرة برئاسة المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعصرة، نشاط المتهمين مرورة م، وسمر ع، وبكري ح، في الإتجار بالمواد المخدرة "مخدر الآيس" بمنطقة المعصرة.

وبإعداد الأكمنة نجحت الحملات الأمنية لوحدة المباحث بقيادة الرائد إبراهيم كرم والنقيب حسام وجدي والنقيب محمد راضي في ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.