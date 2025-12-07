أمن القاهرة ينهي أمبراطورية كرتة أسطورة المخدرات في المعصرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في القضاء على الأسطورة كرتة أخطر تاجر مخدرات في المعصرة.
القضاء على أسطورة المخدرات في المعصرة
رصدت الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث قسم المعصرة برئاسة المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعصرة، نشاط المتهم الشهير بـ كرتة في الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المعصرة.
وبإعداد الأكمنة نجحت الحملات الأمنية لوحدة المباحث بقيادة الرائد إبراهيم كرم والنقيب حسام وجدي والنقيب محمد راضي في ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة.