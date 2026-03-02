قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ترامب: نلت من المرشد الإيراني قبل أن ينال مني
غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف طهران و3 مدن إيرانية
اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم
هل القوامة أن يكون الرجل سي السيد في بيته؟.. مفتي الجمهوررية يرد
سقوط أمطار | الأرصاد تحذر طقس اليوم شديد البرودة
مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام
هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت
دوي صفارات الإنذار يوقظ الكويت فجرا.. والدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية
وفقا لآخر تحديث.. سعر العملات العربية في البنك الأهلي بالمستهل
فضل العبادة في الثلث الأخير من الليل.. مفتي الجمهورية يكشف عنها
محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الإثنين 2-3-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الاثنين 2-3-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 و85 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام أطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه، ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

