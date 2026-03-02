تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حين يستضيف نظيره خيتافي مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وتُقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر في سباق اللقب.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف الملكي

يدخل ريال مدريد اللقاء وسط عدة غيابات بارزة قد تؤثر على اختيارات المدير الفني ألفارو أربيلوا، حيث يفتقد الفريق خدمات خمسة لاعبين دفعة واحدة، هم:

كيليان مبابي، جود بيلينجهام، إيدير ميليتاو، راؤول أسينسيو، وداني سيبايوس.

ولا تتوقف المتاعب عند هذا الحد، إذ تحوم الشكوك حول جاهزية الثنائي إدواردو كامافينجا ودين هويسن، ما قد يفرض تعديلات إضافية على التشكيل الأساسي قبل انطلاق المواجهة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، ما يجعل الفوز في مباراة اليوم ضرورة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يتواجد خيتافي في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس دافيد ألابا أنطونيو روديجر ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: إبراهيم دياز

أوريلين تشواميني أردا جولر فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور جونزالو جارسيا

ويأمل ريال مدريد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد ثلاث نقاط ثمينة في صراع القمة المشتعل