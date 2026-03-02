قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يستعد فريق ريال مدريد لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حين يستضيف نظيره خيتافي مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وتُقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على المتصدر في سباق اللقب.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف الملكي

يدخل ريال مدريد اللقاء وسط عدة غيابات بارزة قد تؤثر على اختيارات المدير الفني ألفارو أربيلوا، حيث يفتقد الفريق خدمات خمسة لاعبين دفعة واحدة، هم:
كيليان مبابي، جود بيلينجهام، إيدير ميليتاو، راؤول أسينسيو، وداني سيبايوس.

ولا تتوقف المتاعب عند هذا الحد، إذ تحوم الشكوك حول جاهزية الثنائي إدواردو كامافينجا ودين هويسن، ما قد يفرض تعديلات إضافية على التشكيل الأساسي قبل انطلاق المواجهة.

 موقف الفريقين في جدول الترتيب

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، ما يجعل الفوز في مباراة اليوم ضرورة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يتواجد خيتافي في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب.

 التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ألفارو كاريراس  دافيد ألابا  أنطونيو روديجر ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسط: إبراهيم دياز 

أوريلين تشواميني أردا جولر  فيديريكو فالفيردي
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور  جونزالو جارسيا

ويأمل ريال مدريد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد ثلاث نقاط ثمينة في صراع القمة المشتعل

ريال مدريد اخبار الرياضة الدورى الاسبانى كوره عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

في اليوم العالمي.. محافظ الغربية يشيد ببطولات رجال الحماية المدنية

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تُشارك في الإفطار الرمضاني.. وتجهيز مقر "صيدلية الإسعاف "

محافظ الغربية

تنفيذ أكبر حملة لإزالة بؤر تجمعات القمامة في طنطا.. 320 طن مخلفات في يوم واحد

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد