وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقناة فوكس نيوز بأن المرشد الأعلى في إيران يتمتع بصحة جيدة، ويملك السيطرة الكاملة على شؤون البلاد، ويحظى بتأييد ودعم شعبي واسع.

وفي وقت سابق، نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تحذيرا عبر منصة "إكس" من استمرار ما وصفه بالمحاولات الإسرائيلية لجر الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران.

وقال الوزير في منشوره: "إسرائيل حاولت دائما جر أمريكا إلى حرب بالنيابة عنها. لكن هذه المرة، وبشكل مدهش، تقول الجزء المخفي من كلامها بصوت عال".

وأضاف، في إشارة إلى الاضطرابات الداخلية السابقة: "الآن وقد غرقت شوارعنا بالدماء، تعلن إسرائيل بصراحة وبفخر أنها زودت المحتجين بأسلحة نارية وأن هذا هو سبب سقوط مئات القتلى".

وختم منشوره بتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "يجب أن يعرف الرئيس ترامب الآن أين يتوجه لوقف إراقة الدماء".