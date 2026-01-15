السفارة الأمريكية في الكويت تدعو رعاياها إلى اليقظة وتوخي الحذر بسبب التوترات الإقليمية

دعت السفارة الأمريكية لدى الكويت موظفيها والرعايا الأمريكيين في الكويت إلى توخي أقصى درجات الحذر، لافتة إلى أنها تتابع التوترات الإقليمية الجارية عن كثب.

وأكدت السفارة الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها تواصل عملياتها دون أي تغيير. ودعت موظفي البعثة إلى التوقف بشكل مؤقت عن دخول المنشآت في معسكر "عريفجان"، ومعسكر "بوهرينج"، وقاعدة علي السالم الجوية، ومعسكر باتريوت، وقصر دخول هذه المنشآت حاليا على الموظفين الأساسيين فقط.

وقالت السفارة الأمريكية إنه "نظرا لتعقد الوضع الأمني وسرعة تغيره، نحث المواطنين الأمريكيين في الكويت على توخي المزيد من الحذر واليقظة والوعي الأمني" والاطلاع على أحدث التوجيهات الأمنية من السلطات المحلية واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحركاتهم وعائلاتهم، مؤكدة حرصها على توفير المعلومات والتحديثات الفورية للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في الكويت.



ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها باتباع عدة إجراءات احترازية، منها: زيارة موقع السفارة للحصول على أحدث التنبيهات الأمنية، والتأكد من صلاحية جواز السفر وجدولة المواعيد عند الحاجة للسفر العاجل، والتسجيل في برنامج (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية الطارئة، ومتابعة السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، وإكس، وواتساب.