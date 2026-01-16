قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
توك شو

بشير عبد الفتاح: الضربة العسكرية الأمريكية على إيران ستكون مفاجئة لإرباكها

محمود محسن

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران، حال وقوعها، ستكون مفاجئة بهدف إرباك النظام الإيراني وحساباته الاستراتيجية.

وأوضح بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التعاطي الأمريكي مع ما يجري في إيران يتسم بتناقض واضح، وهو تناقض تشارك فيه إسرائيل أيضًا، معتبرًا أن هذا النهج متعمد ويعكس صعوبة التنبؤ بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الخارجية.

وأشار بشير عبد الفتاح، إلى أن واشنطن تتبنى حالة من «الضبابية المقصودة» لإرباك صانع القرار في طهران، وفي الوقت نفسه الإبقاء على قدر من التفاؤل لدى المتظاهرين داخل إيران بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم، قبل أن يفاجأ الجميع بموقف أمريكي مباغت قد يقلب المعادلة.

وأضاف بشير عبد الفتاح، أن الجدل بشأن التعامل مع إيران لا يزال قائمًا داخل الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن ترامب لم يعد يكرر بشكل مباشر تصريحات استخدام القوة ضد طهران كما كان يفعل سابقًا، ما يعزز حالة الغموض بشأن الاتجاهات الفعلية للسياسة الأمريكية، وتابع: أن المنطقة تمر بعصر الغموض الاستراتيجي في السياسة الأمريكية، حيث تُدار الملفات الكبرى بأساليب تقوم على المفاجأة وعدم وضوح النوايا.

