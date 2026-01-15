قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال
3 عبادات تعادل قيام الليل.. لا تفوت أفضل ثواب يوم الإسراء والمعراج
الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»
الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال
إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات
أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة

غزة
غزة
فرناس حفظي

أفاد مسؤولون أمريكيون الصحفيين خلال إحاطة صحفية بأن الدعوات قد أُرسلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى عدد من الأشخاص للانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي سيشرف على إدارة قطاع غزة مؤقتاً، والذي يشكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وامتنع المسؤولون عن الكشف عن أسماء المدعوين، مؤكدين أن اختيار أعضاء المجلس سيتم مباشرةً بواسطة ترامب. 

وأضافوا أن مزيداً من المعلومات حول قوة الاستقرار الدولية في غزة ستُعلن خلال أسبوعين.

يرحب الوسطاء، ممثلين في جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، باستكمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا من شأنه دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتعزيز آليات الحكم والإدارة خلال المرحلة الراهنة.

ويعرب الوسطاء عن تطلعهم إلى أن يسهم تشكيل اللجنة في تهيئة الظروف المناسبة للشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وفق الخطة التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما من شأنه تعزيز تثبيت التهدئة ومنع تجدد موجات التصعيد وتحسين بيئة العمل السياسي و الأمني والإنساني.

كما يشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق بالكامل، بما يكفل الوصول إلى سلام مستدام في قطاع غزة، وخلق مناخ موات لإعادة إعمار القطاع وتطوير بناه التحتية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة ودعم مقومات الدولة الفلسطينية.

