المبعوث الأممي السابق: ممتن لمصر على جهودها للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد المبعوث الأممي السابق لعملية السلام بالشرق الأوسط ملادينوف، أنه ممتن لمصر والوسطاء على جهودهم للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف: «تمكنا من إجراء مشاورات موسعة بين الأطراف الفلسطينية لإنشاء لجنة تكنوقراط»، موضحًا أن لجنة التكنوقراط ستتولى جميع الملفات المدنية والأمنية في إدارة قطاع غزة.

وتابع: «لجنة التكنوقراط ستتولى تقديم الخدمات للسكان وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة»، مؤكدًا أن لجنة التكنوقراط ستتولى إعادة إعمار قطاع غزة في المستقبل.