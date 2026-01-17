مسئول أمريكي: الدنمارك لا تستطيع السيطرة على جزيرة جرينلاند

أكد مستشار الأمن الداخلي الأمريكي ستيفن ميلر إن الدنمارك لا تستطيع السيطرة على جزيرة جرينلاند، التي يسعى الرئيس دونالد ترامب الحصول عليها.

ووصف ستيفن ميلر، في حديثه على قناة فوكس نيوز، الدنمارك بأنها دولة غير قادرة على السيطرة على جرينلاند، وأنها دولة صغيرة ذات اقتصاد صغير وجيش صغير. لا يمكنهم الدفاع عن جرينلاند.

وأكد المسئول الأمريكي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لضمان الأمن القومي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً إن الولايات المتحدة لديها علاقات جيدة مع الدنمارك، لكن جرينلاند مطلوبة .

وأعلن ترامب، أمس الجمعة أنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة ضد الدول الرافضة لضم الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند.