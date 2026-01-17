مزحة.. وزير الدفاع الإيطالي يعلق على إرسال قوات أوروبية لـ جرينلاند

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، معارضته لفكرة إرسال قوة صغيرة إلى جرينلاند، واصفا وجود قوات من دول مختلفة هناك بالمزحة.

وخلال عرض تقرير حول السياسة الإيطالية في المنطقة القطبية الشمالية (آركتيك) قال الوزير الإيطالي : "لطالما أبدت وزارة الدفاع بفروعها البحرية والجوية والبرية اهتمامًا بمنطقة القطب الشمالي "آركتيك".

وأضاف : لم تكن التدريبات التي جرت مؤخرًا هي الأولى، ولم يقتصر الأمر على إرسال 15 جنديًا فقط إلى جرينلاند.

وتابع تصريحاته قائلا : أتساءل، ما الغرض من ذلك؟ هل هي رحلة؟ 15 إيطاليًا، 15 فرنسيًا، 15 ألمانيًا: بالنسبة لي، هذا يبدو كبداية مزحة".

وأكمل الوزير الإيطالي قائلًا: "أدعو إلى التكامل وليس للانقسام، وبدون تفريق العالم إلى أجزاء.

وختم: أعتقد أن من مصلحتنا الحفاظ على وحدة العالم الغربي، مع التفكير دائمًا من منظور حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة".