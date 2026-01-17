خطة سرية لتحويل الإنترنت بإيران إلى «امتياز حكومي»

ذكرت منظمة “فيلتر واتش”، عن عدة مصادر داخل إيران، قولها إن "هناك خطة سرية جارية لتحويل الوصول إلى الإنترنت الدولي إلى "امتياز حكومي"، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت منظمة “فيلتر واتش”، المعنية بمراقبة العمليات الرقابية على الإنترنت في إيران، إن طهران تخطط لفصل الإنترنت عن الشبكة العالمية بشكل دائم، والسماح فقط للأفراد الذين يجتازون فحوصات وموافقات حكومية بالوصول إلى نسخة محدودة من الإنترنت الدولي، فيما سيقتصر وصول بقية السكان على الإنترنت الداخلي.

وأضافت المنظمة: "أشار الإعلام الرسمي وممثلون حكوميون بالفعل إلى أن هذا التحول سيكون دائماً"، محذرين من أن الوصول غير المقيد "لن يعود بعد عام 2026".

وبموجب الخطة، سيُسمح للإيرانيين، الذين حصلوا على تصاريح أمنية، أو اجتازوا فحوصات حكومية بالوصول إلى نسخة مقيدة من الإنترنت العالمي، حسبما قال أمير رشيدي، رئيس منظمة Filterwatch.

أما باقي الإيرانيين، فسيقتصر وصولهم على الإنترنت الوطني، وهو شبكة داخلية معزولة عن الإنترنت العالمي.

وبدأ الانقطاع الحالي للإنترنت في إيران في 8 يناير الجاري، بعد 12 يوماً من احتجاجات متصاعدة ضد النظام.

عادت إيران إلى حالة من الهدوء الحذر بعد موجة احتجاجات واسعة، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا واعتقالات جماعية.

وأفادت تقارير بأن متحدثاً باسم الحكومة أخبر وسائل الإعلام الإيرانية بأن الإنترنت الدولي سيظل مغلقاً على الأقل حتى عيد نوروز، رأس السنة الفارسية، في 20 مارس.

وقال مسئول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية عمل على قضايا الرقابة على الإنترنت إن فكرة أن إيران قد تحاول الانفصال الدائم عن الإنترنت العالمي "ممكنة ومخيفة"، لكنها مكلفة أيضاً.

وأضاف: "ليس من المستبعد أن يفعلوا ذلك، لكن التأثير الاقتصادي والثقافي سيكون هائلاً، وقد يبالغون في تقدير قدرتهم".

بدأت شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك تقديم خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" مجاناً في إيران، في ظل احتجاجات دامية وانقطاع للإنترنت مستمر منذ أيام.