كوريا الجنوبية تقلل من أثر تعريفة أمريكية 25% على رقائق الحوسبة المتقدمة

قال وزير التجارة في كوريا الجنوبية يو هان-كو، اليوم /السبت/، إن التعريفة الجمركية الأمريكية البالغة 25% على بعض رقائق الحوسبة المتقدمة سيكون لها تأثير محدود على الشركات الكورية الجنوبية في الوقت الراهن.



وأوضح وزير التجارة في كوريا الجنوبية أن الإجراءات المعلنة في المرحلة الأولى تتركز على الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركتا إنفيديا وAMD، مشيرا إلى أن رقائق الذاكرة، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات الشركات الكورية الجنوبية، مستثناة حاليا من الرسوم، ما يجعل الأثر الفوري محدودا.



وأضاف "يو" أن الحكومة لا تزال تتعامل بحذر مع التطورات، مؤكدا أن "الوقت لم يحن بعد للاطمئنان"، في ظل الغموض بشأن توقيت ونطاق أي مرحلة ثانية محتملة من الإجراءات الأمريكية.

وشدد على أن الحكومة ستواصل التنسيق الوثيق مع القطاع الصناعي بهدف حماية مصالح الشركات الكورية الجنوبية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، يوم الأربعاء، إعلانا يستند إلى اعتبارات الأمن القومي، يقضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، من بينها معالج H200 من إنفيديا وشريحة MI325X من AMD.



وأكد البيت الأبيض أن الرسوم ستكون "محدودة النطاق"، ولن تشمل الرقائق والأجهزة المشتقة المستوردة لمراكز البيانات داخل الولايات المتحدة، ولا التطبيقات الاستهلاكية أو الصناعية المدنية خارج مراكز البيانات، ولا استخدامات القطاع العام الأمريكي.



من جهته، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن شركات صناعة الرقائق في كوريا الجنوبية وتايوان التي لا تستثمر في الولايات المتحدة قد تواجه رسوما تصل إلى 100% ما لم تلتزم بزيادة إنتاجها داخل الأراضي الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.



وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لمصنع جديد لشركة "ميكرون" قرب مدينة سيراكيوز في ولاية نيويورك.