الكويت تستضيف المؤتمر العربي لنقل الدم.. أهم الموضوعات المطروحة

تنطلق بدولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير 2026 أعمال المؤتمر العربي الخامس عشر لنقل الدم، بالتزامن مع الاجتماع الرابع والعشرين للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وذلك بتنظيم من قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة بدولة الكويت والهيئة العربية لخدمات نقل الدم.

ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (5) الصادر عن دورته العادية الثانية والستين التي عُقدت في مايو 2025 بجنيف، والذي نص في فقرته السادسة على الترحيب باستضافة دولة الكويت لأعمال المؤتمر العربي الخامس عشر لنقل الدم.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة بدولة الكويت، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال خدمات نقل الدم من الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية.

ويُعد المؤتمر منصة علمية ومهنية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الصحية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويسهم في الارتقاء بخدمات نقل الدم وفقًا للمعايير الدولية.

ويركز المؤتمر على مناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير خدمات نقل الدم في الدول العربية، في ظل التحديات الصحية المتسارعة والتقدم العلمي والتكنولوجي، مع التركيز على مأمونية الدم، واستدامة الإمداد، وتوحيد السياسات والمعايير الفنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ويتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه خدمات نقل الدم في الدول العربية، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومشتقاته، بما يسهم في دعم النظم الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

كما يشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة من عدد من الدول العربية، واستعراض مبادرات إقليمية تهدف إلى بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر العاملة، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بخدمات نقل الدم.

وعلى هامش المؤتمر، يناقش اجتماع الهيئة العربية لخدمات نقل الدم عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها احتياجات الدول العربية من البرامج التدريبية، والتقرير المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية حول تبادل وحدات الدم بين الدول الأعضاء، والاستبيان الذي أعدته المملكة العربية السعودية بشأن حالة برامج ومنصات اليقظة الدموية في الدول العربية، إضافة إلى مناقشة التقارير الواردة من جمهورية السودان والجمهورية العربية السورية حول الوضع الراهن لمراكز خدمات نقل الدم.

ومن المقرر أن تُعرض التوصيات الصادرة عن الاجتماع والمؤتمر على أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، تمهيدًا لرفعها إلى الدورة العادية الرابعة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، المقرر انعقادها في مايو 2026 بجنيف، لاعتمادها رسميًا.