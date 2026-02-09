محافظ أسيوط يعلن تطوير مساكن حي العتالين بديروط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن البدء في تطوير مساكن حي العتالين بمدينة ديروط، وذلك على غرار أعمال التطوير التي شهدها حي حسام كيلاني، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال النظافة والتمهيد وتسوية الشوارع بمنطقة حي العتالين، تمهيدًا للبدء الفوري في أعمال التطوير لعدد 3 تجمعات سكنية من المساكن الشعبية، تشمل تركيب بلاط الإنترلوك، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير خطوط ومواسير الصرف الصحي، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية بالمركز.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن أعمال التطوير تأتي وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، وعلى نفس النمط الذي تم تطبيقه في حي حسام كيلاني، والذي جرى افتتاحه مؤخرًا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة، بما في ذلك تركيب بلاط الإنترلوك وتنفيذ أعمال الإضاءة بالشوارع.

وأكد محافظ أسيوط استمرار المتابعة الميدانية المستمرة لسير الأعمال من نواب رئيس المركز، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة التخطيط، والقائمين على متابعة الخطة الاستثمارية، للتأكد من التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءة المساكن الشعبية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تليق بأهالي أسيوط.