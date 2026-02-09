إميل شوقي يعلن موعد عزاء وجنازة شقيقته

أعلن الفنان إميل شوقي ، عن موعد جنازة وعزاء شقيقته، وذلك عبر صفحته علي موقع فيسبوك.

وقال إميل شوقي: سافرت إلى السماء أختي الغالية أوجيني، صلاة الجنازة اليوم الساعة 1 ظهرًا، والعزاء من الساعة 6 بكنيسة الملاك بمساكن شيراتون.

وكان قد نشر الفنان والمخرج إميل شوقي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه رحيل شقيقته بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه.

وكتب إميل شوقي: سافرتِ إلى السماء… أختي الغالية أوجيني.

والفنان إميل شوقي مخرج وممثل مصري خريج كليه تجارة ــ جامعة عين شمس عام 1979 شارك في العديد من الأعمال الفنية مخرجا ممثلا من ضمنها: ألمظ وسي عبده، العبد الهارب، المسيح يصلب في فلسطين، مربط الفرس.