محافظات

أسيوط تستقبل رحلة سياحية للتعريف بالمقومات التاريخية والدينية ومسار العائلة

استقبال رحلة سياحية للتعريف بالمقومات التاريخية والدينية ومسار العائلة المقدسة بأسيوط
استقبال رحلة سياحية للتعريف بالمقومات التاريخية والدينية ومسار العائلة المقدسة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا باستقبال الوفود والرحلات السياحية، لما تمثله من دور مهم في تنشيط الحركة السياحية والتعريف بما تمتلكه أسيوط من تنوع حضاري وتاريخي وديني، إلى جانب مقوماتها الطبيعية، بما يعكس عمقها الثقافي عبر العصور، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم السياحة الداخلية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. 

وأوضح محافظ أسيوط أن برنامج الزيارة المصاحب لإحدى الرحلات السياحية، والتي جرى تنظيمها بالتنسيق بين إدارات السياحة والعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، تضمن انتقال الوفد فور وصوله إلى مطار أسيوط الدولي على متن إحدى الرحلات الجوية، لزيارة متحف مدرسة السلام، للتعرف على جانب من التراث التعليمي والثقافي بالمحافظة، أعقبها زيارة قصر ألكسان وقنطرة المجذوب، باعتبارهما من المعالم التاريخية البارزة التي توثق مراحل مهمة من تاريخ أسيوط. وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الجولة شملت كذلك زيارة مسجد المجاهدين، أحد المساجد التاريخية ذات الطابع المعماري المميز، بما يعكس الدور الديني والحضاري للمساجد القديمة في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع الأسيوطي. وأشار المحافظ إلى أن برنامج الرحلة تضمن استراحة لتناول المشروبات والغداء بنادي الواي، في إطار توفير تجربة سياحية متكاملة للزائرين، تجمع بين التعرف على المعالم المختلفة والاستمتاع بالخدمات السياحية بالمحافظة، قبل استكمال الزيارة إلى دير السيدة العذراء بدير درنكة، أحد أهم المزارات الدينية والسياحية، وأبرز محطات مسار العائلة المقدسة، والذي يحظى بمكانة خاصة على خريطة السياحة الدينية في مصر. 

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تحرص على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات للوفود السياحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في إبراز المقومات السياحية للمحافظة ووضعها على الخريطة السياحية بشكل أوسع، ويعزز من فرص التنمية المستدامة والاستثمار السياحي، لافتًا إلى أن ما تمتلكه أسيوط من مقومات يؤهلها لتكون مقصدًا مهمًا للسياحة الثقافية والدينية.

أسيوط الرحلات السياحية السياحة الداخلية مطار أسيوط الدولي قصر ألكسان مسجد المجاهدين محطات مسار العائلة المقدسة

