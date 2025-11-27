النصر للكيماويات الدوائية: خطة لإنتاج جميع الخامات محليًا دون استيراد

أكد الدكتور ياسر فوزي العضو المنتدب لشركة النصر للكيماويات الدوائية، أنه هناك خطة لعدم استيراد المواد الخام اللازمة في صناعة الدواء والعمل على تصنيعها محليا .

وقال ياسر فوزي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"يتم إنتاج دواء في مصر على اعلى مستوى من الجودة ".

وتابع ياسر فوزي :" لا يوجد نقص في الدواء داخل مصر والجودة المصرية في صناعة الدواء على اعلى مستوى".

واكمل ياسر فوزي:" هناك اهتمام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مصنع إنتاج الخامات الدوائية بشركة النصر "، مضيفا" لدينا في مصنع الخامات الدوائية 4 مفاعلات لإنتاج الخامات الدوائية ".