شاهد| كيا سيلتوس 2026 في جيلها الثاني

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا سيلتوس موديل 2026، وتنتمي سيلتوس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر سيلتوس حاليا في جيلها الثاني، وتعتمد علي منصة K3 الحديثة .

سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 الجديدة

أبعاد كيا سيلتوس موديل 2026

تأتى سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4430 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 498 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2690 مم .

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2026

زودت سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي عريض ومستطيل، وبها توقيع ضوئي فريد عبر الواجهة، وبها خطوط قطرية بارزة على الجانبين، وبها مصابيح خلفية تمتد بعرض السيارة لتعزيز الطابع الرياضي والثبات البصري.

بالاضافة إلي ان سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 بها، شاشتان مقاس 12.3 بوصه للعدادات والوسائط، وبها لوحة تحكم ثالثة للمناخ، وبها مساعد صوتي يعتمد على ChatGPT، وبها تحديثات هوائية برمجية لأنظمة السيارة، وميزة المفتاح الرقمي عبر الهاتف، وبها مقاعد ولوحة قيادة جدد، وبها صف خلفي قابل للاتكاء، وسقف بانوراما كامل، وبها خيارات صوتية من Bose وهارمان كاردون.

محرك كيا سيلتوس موديل 2026

تستمد سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 177 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وفي 2026 ستطرح لأول مرة نسخة هجينة من سيلتوس، مع نظام كبح ذكي متطور وتقنية V2L لتشغيل الأجهزة الكهربائية من بطارية السيارة مباشرة، ما يضعها في موقع أقوى أمام منافسات مثل كورولا كروس، وستستمر خيارات الدفع الأمامي والدفع الكلي، والتعليق الخلفي.

سيلتوس أثبتت نفسها كواحدة من أنجح موديلات كيا عالمياً بعد بيع 339857 سيارة في عام 2023 و295106 سيارة في عام 2024، وتستهدف كيا الآن بيع 430000 سيارة للجيل الجديد في 2026.