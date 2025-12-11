قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

لقاء ثنائي بين رئيس هيئة سلامة الغذاء ونظيرته الليبيرية على هامش منتدى AFRAF بالقاهرة

ولاء عبد الكريم

عقد  الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لقاءً ثنائيًا مع  بريسيليا شيرو – المدير العام لهيئة سلامة الغذاء الليبيرية، على هامش أعمال منتدى رؤساء هيئات سلامة الغذاء الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2025.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الأفريقي في مجال سلامة الغذاء، وبحث فرص تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات التنظيمية، والتنسيق في مجالات التفتيش، اعتماد المختبرات، تدريب الكوادر، وتطوير الأنظمة الرقابية، بما يساهم في رفع مستوى سلامة الغذاء في البلدين.

كما ناقش الجانبان أهمية تفعيل مخرجات منتدى AFRAF، وتطوير آليات مشتركة لدعم سلامة السلاسل الغذائية وتمكين التجارة البينية بين الدول الأفريقية، مع التركيز على بناء القدرات ومواءمة المتطلبات التنظيمية لدعم الصادرات.

وأشادت  بريسيليا شيرو بالتجربة المصرية الرائدة في تطوير منظومة سلامة الغذاء، مؤكدة تطلعها لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الفنية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق الفني ووضع إطار للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تحقيق أمن غذائي مستدام وتعزيز التكامل الأفريقي في مجال سلامة الغذاء

