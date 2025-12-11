تفاصيل صادمة .. مقتل مواطن أردني على يد ابنه في أمريكا

أعلنت السلطات في مدينة شيكاغو ريدج بولاية إلينوي الأمريكية عن حادثة مأساوية والتي هزت الجالية الأردنية، بعد أن قُتل المواطن الأردني محمد أحمد العلي قوقزة البالغ من العمر 59 عاماً في واقعة أثارت الصدمة والأسى بين أبناء الجالية.

وبحسب التحقيقات الرسمية، فقد عُثر على القتيل فاقداً للوعي داخل منزل العائلة في شارع أوستن فجر 8 ديسمبر 2025، قبل أن يؤكد التقرير الطبي أن الوفاة نتجت عن إصابات عنيفة في الرأس والرقبة والصدر، وتم تصنيفها كجريمة قتل.

وجه المدعي العام في مقاطعة كوك إلى علاء الدين محمد قوقزة البالغ من العمر 27 عاماً وهو ابن الضحية، تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى بعد مراجعة الأدلة المتعلقة بالقضية، وذلك بحسب تصريحات الشرطة المحلية.

ووصفت شرطة شيكاغو ريدج الجريمة بأنها من أبشع القضايا التي تعاملت معها، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في محاولة لفهم ملابسات الحادث كاملاً.

عبرت الجالية الأردنية في شيكاغو عن حزنها العميق لوفاة القتيل، مؤكدين أن الحادثة تركت صدمة كبيرة بين أفراد الجالية.