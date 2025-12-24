قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مفاجآت.. أبرز ما جاء في الدفعة الثالثة من ملفات جيفري إبستين

ترامب وإبستين والامير أندرو
ترامب وإبستين والامير أندرو
القسم الخارجي

أصدرت وزارة العدل الأمريكية نحو 30,000 صفحة من الوثائق المتعلقة بالقضايا المحيطة بمتهم الاستغلال الجنسي جيفري إبستين، لتسلط الضوء على شبكة المتواطئين المزعومين وعلاقات إبستين برئيس الوزراء السابق البريطاني الأمير أندرو، وأشارت بعض الوثائق إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

1. رحلات ترامب على طائرة إبستين

تضمنت إحدى الرسائل الإلكترونية التي تم الإفراج عنها سجلات رحلات جوية من التسعينيات تشير إلى أن ترامب سافر على طائرة إبستين الخاصة عدة مرات، بما في ذلك رحلات حضرت فيها جيسلين ماكسويل، المتهمة بالاتجار بالجنس، وأفراد من عائلته مثل مارلا مابلز، وتيفاني وإريك ترامب. الوثائق لم تتهم ترامب بأي مخالفة مباشرة، بل أظهرت فقط سجلات الرحلات.

2. المتواطئون المحتملون

أظهرت وثائق أخرى مناقشات بين الادعاء الفيدرالي حول عشرة متواطئين محتملين لإبستين، بينهم رجل أعمال ثري في أوهايو، وآخرون في فلوريدا وبوسطن ونيويورك وكونيتيكت. حتى الآن، ماكسويل هي المتهمة الوحيدة التي تمت محاكمتها.

3. جواز سفر مزيف

عثر على جواز سفر نمساوي مزيف في خزنة إبستين. وقالت دفاعات إبستين إن الجواز لم يستخدم منذ 32 عامًا وكان لغرض الحماية الشخصية أثناء السفر إلى مناطق خطرة.

4. علاقة الأمير أندرو

تتضمن الوثائق تبادلات بريدية بين ماكسويل والأمير أندرو، تشير إلى طلب الأخير منها إيجاد "أصدقاء غير مناسبين"، في رسالة من عام 2001. ويذكر أن إحدى ضحايا إبستين، فيرجينيا جوفري، اتهمت إبستين وماكسويل بإرسالها إلى الأمير أندرو عندما كانت تبلغ 17 عامًا، إلا أن الأمير لم يُتهم جنائيًا، واكتفى بتسوية مدنية.

5. إشعارات ووثائق غير مؤكدة

تضمنت الإفراجات نصوصًا ورسائل مجهولة المصدر أرسلت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعضها ادعى تهمة ضد ترامب في التسعينيات، ولم يثبت صحتها. كما تبين أن رسالة مزعومة لإبستين موجهة للطبيب الرياضي لاري ناصر كانت مزيفة.

6. وفاة إبستين

كشفت الوثائق أيضًا عن ارتباك في التواصل حول وفاة إبستين في 10 أغسطس 2019، إذ أبلغ مكتب مارشالز الأمريكي مكتب المدعي العام قبل أن يُعلن الإعلام خبر الوفاة، مما خلق حالة من الفوضى والارتباك حول التفاصيل الأساسية للوفاة.

تعكس هذه الدفعة من الوثائق تعقيد شبكة إبستين، وتكشف عن علاقاته بمسؤولين وشخصيات عامة، مع تأكيد وزارة العدل أن الكثير من المعلومات غير المؤكدة أو المزيفة موجودة ضمن الوثائق لمجرد امتلاكها قانونيًا.

