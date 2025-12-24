قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إستراتيجية طويلة الأمد.. المشاط تناقش مع السفيرة الأمريكية المساعدات الخارجية

السفيرة الأمريكية تناقش المساعدات الخارجية مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
السفيرة الأمريكية تناقش المساعدات الخارجية مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
كريم جمال

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج، في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، لبحث النهج الأمريكي القائم على تحقيق النتائج في تقديم المساعدات الخارجية الأمريكية إلى مصر، وذلك في إطار مبادرة «أمريكا أولاً للمساعدات الخارجية».

السفيرة الأمريكية تناقش المساعدات الخارجية مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

في ظل قيادة الرئيس ترامب، تعمل الولايات المتحدة على تحديث منظومة مساعداتها الخارجية لضمان أن يسهم كل دولار في خدمة المصالح القومية الأمريكية ويحقق نتائج قابلة للتقييم لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين. وأكدت السفيرة مصطفى جارج أن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر تركز بشكل متزايد على دعم الاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل، إلى جانب زيادة الفرص المتاحة للشركات والعمال الأمريكيين.

وفي إطار هذا النهج، التزمت إدارة ترامب مؤخرًا بتقديم أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية لدعم أولويات مشتركة، من بينها النمو القائم على القطاع الخاص، والإصلاح الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي، وهي مجالات يحقق فيها الانخراط الأمريكي عوائد واضحة.

وقالت جارج: «تشترك مصر والولايات المتحدة في شراكة استراتيجية طويلة الأمد قائمة على المصالح المشتركة. ونحن نعمل على جعل مساعداتنا الخارجية أكثر تركيزًا وتأثيرًا، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وتشجيع تقاسم الأعباء، وتحقيق نتائج تعود بالنفع على بلدينا. مساعداتنا لا تتعلق بزيادة الإنفاق، بل بتحقيق نتائج أفضل».

السفيرة الأمريكية تناقش المساعدات الخارجية مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

ومنذ عام 1978، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 85 مليار دولار من المساعدات إلى مصر، مع تركيز قوي على تعزيز الأمن الإقليمي، ودعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الإصلاحات القائمة على اقتصاد السوق. المساعدات الأمريكية جعلت الأولوية للمجالات التي تعزز الاستقرار، وتوسع التجارة والاستثمار، وتدعم شراكة أمنية قوية.

رانيا المشاط السفيرة الأمريكية الخارجية الأمريكية مصر الرئيس ترامب مصطفى جارج الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

نتنياهو

مكتب نتنياهو يتوعد حماس بعد إصابة ضابط في جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة

زيلينسكي

زيلينسكي: أوكرانيا تكبدت 800 مليار دولار خسائر بسبب الحرب مع روسيا

بالصور

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد