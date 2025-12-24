بوتين يعلن دراسته الرد على المقترحات الأمريكية

أعلن الكرملين، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أُطلع على تفاصيل الاتصالات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المقترحات الأمريكية المتعلقة باتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا، وأن موسكو ستُحدد موقفها الآن.

كان ترامب، الذي يُصرّح برغبته في أن يُذكر كصانع سلام، قد اشتكى مرارًا من أن إنهاء الحرب الأوكرانية - الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية - كان الهدف الأصعب تحقيقه في السياسة الخارجية خلال فترة رئاسته.

تشعر أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بالقلق من أن ترامب قد يتخلى عن أوكرانيا ويترك القوى الأوروبية تتحمل عبء دعم أوكرانيا المنكوبة،

بعد أن سيطرت القوات الروسية على ما بين 12 و17 كيلومترًا مربعًا (4.6 إلى 6.6 ميل مربع) من الأراضي الأوكرانية يوميًا بحلول عام 2025.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن المبعوث كيريل ديميترييف أطلع بوتين على تفاصيل رحلته إلى ميامي للتواصل مع مبعوثي ترامب.

لكن بيسكوف رفض الخوض في رد فعل روسيا على المقترحات، أو الصيغة الدقيقة للوثائق، قائلاً إن الكرملين لن يتواصل عبر وسائل الإعلام.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "جميع المعايير الرئيسية لموقف الجانب الروسي معروفة جيدًا لزملائنا في الولايات المتحدة".

وأردف"نعتزم الآن صياغة موقفنا بناءً على المعلومات التي تلقاها رئيس الدولة، ومواصلة اتصالاتنا في المستقبل القريب جدًا عبر القنوات القائمة التي تعمل حاليًا."

كان بوتين قد صرّح في الأسابيع الأخيرة بأن شروطه للسلام تتمثل في تنازل أوكرانيا عن حوالي 5000 كيلومتر مربع من دونباس التي لا تزال تسيطر عليها، وأن تتخلى كييف رسميًا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورداً على سؤال حول شكل الوثائق التي أحضرها ديميترييف إلى موسكو من ميامي، قال بيسكوف إنه من غير المناسب التحدث إلى وسائل الإعلام حول هذا الموضوع.

وفي تصريحات للصحفيين نشرها مكتبه يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوفدين الأوكراني والأمريكي قد اقتربا من وضع اللمسات الأخيرة على خطة من 20 بندًا خلال محادثات في ميامي.

لكن زيلينسكي قال إن أوكرانيا والولايات المتحدة لم تجدا أرضية مشتركة بشأن مطالب أوكرانيا بالتنازل عن أجزاء دونباس التي لا تزال تسيطر عليها - أو بشأن مستقبل محطة زابوريجيا للطاقة النووية.