رحيل رئيس الأركان الليبي.. الأردن يعزي بوفاة الفريق الحداد ومرافقيه

حادث أليم يقطع رحلة الواجب

نعت الأوساط الرسمية والشعبية في ليبيا الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي (في حكومة الوحدة الوطنية)، الذي وافته المنية ومرافقيه إثر حادث سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلهم خلال أداء مهامهم الرسمية.



وقد سادت حالة من الحزن الشديد في الأوساط العسكرية والسياسية الليبية، حيث عُرف الفريق الحداد بدوره البارز في محاولات توحيد المؤسسة العسكرية والحفاظ على استقرار البلاد خلال السنوات الأخيرة.

تضامن أردني رسمي

وفور تأكد الأنباء، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر تعازيها وصادق مواساتها للشعب الليبي الشقيق ولأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع ليبيا في هذا الظرف الصعب، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

مكانة الفريق الحداد في المشهد الليبي

يُعد الفريق محمد الحداد من الشخصيات العسكرية التي حظيت باحترام واسع، نظراً لجهوده المستمرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف العسكرية المختلفة في شرق وغرب البلاد.

وكان الحادث الذي أدى لسقوط طائرته يمثل خسارة كبيرة للمسار الأمني الذي كانت تسلكه ليبيا نحو الاستقرار، حيث كان يعمل على ملفات شائكة تتعلق بإعادة هيكلة الجيش وضمان تأمين الحدود والمنشآت الحيوية.

خسارة لجهود توحيد المؤسسة

يمثل رحيل الفريق الحداد في هذا التوقيت الحرج تحدياً جديداً للمشهد الليبي، خاصة وأنه كان أحد الركائز الأساسية في لجان التنسيق العسكري المشترك.

وبينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات سقوط الطائرة، تظل التعازي الدولية والعربية، وفي مقدمتها الأردنية، تعبيراً عن التقدير لدوره ومكانة ليبيا في محيطها العربي.



