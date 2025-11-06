"مدبولي"يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال أكتوبر الماضي

أثنى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود المتواصلة للجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس وكفاءة منظومة عملها، وحِرصها الواضح على رصد الاستغاثات الطبية المختلفة والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة، موجهًا بتعزيز دور اللجنة المهم في تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمواطنين في جميع المحافظات، والاهتمام بالحالات التي تحتاج تدخلًا عاجلًا.



جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير الخاص بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر أكتوبر الماضي، الذي أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.



وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال الشهر الماضي على الاستجابة السريعة للمواطنين وفقًا لظروف كل حالة؛ حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1247 استغاثة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع هذه الاستغاثات على النحو الأمثل.



وأضاف رئيس اللجنة أن التعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات المختلفة التي تم رصدها تضمن إصدار 252 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر الماضي أيضًا، على توفير الإجراءات الطبية لـ 60 حالة للعلاج بالجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 44 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.



ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 52 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 105 استغاثات تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر أكتوبر.



وأفاد رئيس اللجنة بأن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لتوفير الرعاية الطبية تضمنت تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 96 حالة مع تأهيلهم لاستخدامها خلال أكتوبر الماضي. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 2388 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة البحر الأحمر وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

