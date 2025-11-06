قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. سيراميكا يطمح لصناعة التاريخ أمام الأهلي في نصف النهائي
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحذيرات عاجلة للطلاب بسبب ارتفاع نسب الغياب بعد انتهاء امتحانات أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك عددا تنبيهات عاجلة للطلاب بعد أن تلاحظ ارتفاع نسب الغياب بعد انتهاء امتحانات شهر اكتوبر .

حيث قالت المدارس : بعد انتهاء امتحانات شهر اكتوبر ارتفعت نسبة الغياب ولذلك نؤكد على اتخاذ كل الاجراءات ضد الطلاب المتجاوزين لنسبة الغياب القانونية المتمثلة فيما يلي :

  •  انذار اول بالغياب + انذار ثاني للطلاب متكرري الغياب
  • سيتم فصل الطلاب لتجاوزهم نسبة الغياب

وأوضحت المدارس أن الطالب له مرتين اعادة قيد فقط خلال المرحلة الثانوية

وقالت المدارس : على جميع اولياء الامور متابعة غياب ابنائهم حرصا على مصلحتهم ، وعلى شئون الطلبة اتخاذ الاجراءات القانونية لفصل هؤلاء الطلاب لتجاوزهم نسبة الغياب القانونية ، واستكمال الشكل القانوني حسب تعليمات الادارة والمديرية وتعليمات معالي وزير التربية والتعليم

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور خلال العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 في المدارس اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ،  لإتاحة الفرصة لأولياء أمور طلاب المدارس لمناقشة المشكلات التي واجهت الطلاب منذ بداية العام الدراسي ، وسبل حلها بين ولي الأمر والمعلم لصالح الطالب ، إلى جانب إطلاع أولياء الأمور على مستوى أبنائهم في المدارس .

ومن جانبها حرصت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، على التأكيد على دعوة اولياء الأمور لحضور اللقاء التشاوري الأول اليوم الخميس ، لمناقشة و حل مشاكل الطلاب في الدراسة .

وعلى جانب آخر ، كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالإشارة إلى الاستفسارات العديدة الواردة من المديريات، بشأن سد العجز في الصفوف الأولى بالنسبة لدفعات مسابقة 30 ألف معلم المتعاقدين لوظيفة معلم فصل، تم تغيير مسمى معلم فصل إلى التخصص الأصلى طبقاً للمؤهل الحاصلين عليه وعليه وسيتم الاستعانة بهم لسد العجز في الصفوف الأولى كالتالى:

  •  مادة علوم  سد عجز الرياضات في الصفوف الأولى.
  •  مادة الدراسات سد عجز اللغة العربية في الصفوف الأولى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن أن يستعان بهم لتكملة أنصبتهم القانونية للمادة الأصلية بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وذلك لحين سد العجز بالصفوف الأولى.

الغياب امتحانات المدارس الطلاب

