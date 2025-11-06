قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: 99.3% نسبة التصالح في مخالفات البناء

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمختلف القطاعات.

واستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد عصامي مساعد مدير أمن أسيوط والقيادات الأمنية والتنفيذية ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات الديوان العام.

 المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا قوميًا فريدًا

وفي مستهل الجلسة، بعث اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، برقية تحية وإعزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يمثل إنجازًا قوميًا فريدًا و"هدية مصر للعالم"، شهد بعظمته وإبداع تنفيذه مختلف دول العالم، مشيدًا بالدور الوطني للجيش المصري العظيم في حماية الوطن وصون مقدراته، مثمنًا دعم الرئيس الدائم للقوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية التي تمثل درع مصر الواقي وسندها القوي.

حصر دقيق للمستحقين لمعاشات تكافل وكرامة 

وخلال الاجتماع، شدد محافظ أسيوط على أن رعاية الفئات الأولى بالرعاية تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مكلفًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد حصر دقيق للمستحقين لمعاشات "تكافل وكرامة" لتحسين أوضاعهم المعيشية، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلاً مناسبًا، مع منحهم الأولوية في الأكشاك التي تعمل بالطاقة الشمسية والمساعدات العينية المختلفة بالتنسيق مع مديرية التضامن والجمعيات الأهلية، كما وجه بالاهتمام بأطفال هذه الفئات من خلال تقديم الرعاية التعليمية والصحية وتدريبهم على الحرف اليدوية البسيطة، وتنظيم برامج للتوعية والانتماء الوطني بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، دعمًا للوعي الوطني لدى الشباب.

وأشار المحافظ إلى ما تم رصده من اختناقات مرورية بميدان الساعة بمدينة أسيوط، موضحًا أنه تم الاستعانة بخبراء وأساتذة الجامعات وخبراء هندسة الطرق والمرور لوضع الحلول العلمية المناسبة، حيث أوصت اللجنة الفنية بإلغاء الميدان الحالي وتصميم ميدان جديد بمعايير هندسية ومرورية حديثة تتناسب مع الكثافة المرورية بالمنطقة، خاصة أمام جامعة أسيوط وفي ساعات الذروة.

كما وافق المحافظ على مبادرة شبابية لإصلاح وصيانة كشافات الإنارة بمدينة منفلوط وقرية بني عديات على نفقة أحد شباب القرية، مشيدًا بجهود شباب المحافظة ومشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع وتقديم أفكار مبتكرة تسهم في تحسين المرافق العامة.

وفي إطار دعم تنمية المهارات، وجه المحافظ بنقل مركز التدريب على الحاسب الآلي بديروط إلى مقر رئاسة المركز، وتزويده بأجهزة حديثة من المجمعات الخدمية المطورة، لتأهيل الشباب على تكنولوجيا المعلومات ودعمهم بمهارات سوق العمل ضمن خطة المحافظة للبناء المؤسسي.

وفي ملف النظافة والبيئة، شدد المحافظ على رفع القمامة يوميًا وتطهير الترع والمصارف باستخدام كراكات الري وكراكة المحافظة الحديثة، مع نقل نواتج التطهير إلى مصانع تدوير المخلفات لإنتاج الأسمدة الزراعية، مؤكدًا ضرورة المتابعة البيئية الدورية ورصد نسب التلوث وتقديم تقارير أسبوعية بالتوازي مع تقارير النظافة العامة.

 فرص حقيقية لتشغيل الشباب

كما وجه المحافظ بدعم التكتلات الاقتصادية المحلية مثل أبراج الحمام ومناحل العسل ومزارع الأسماك والثروة الداجنة لما تمثله من فرص حقيقية لتشغيل الشباب وتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية.

99.3% نسبة التصالح في مخالفات البناء

واستعرض المحافظ نسب الإنجاز في ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة، موضحًا أن نسبة التصالح في مخالفات البناء بلغت 99.3%، والمتغيرات المكانية 98.7%، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال أعمال تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 مع استمرار حملات الإزالة واسترداد حق الدولة.

وفي ختام الجلسة، أعلن المحافظ قبول عدد من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة وصندوق الخدمات والتنمية المحلية بعدد من المراكز والمدن، معربًا عن تقديره الكبير للمتبرعين على دورهم المجتمعي ومساهماتهم في دعم جهود التنمية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

