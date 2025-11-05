محافظ أسيوط: قوافل بيطرية تجوب قرى أسيوط خلال أكتوبر وتعالج 3 آلاف رأس ماشية و6 آلاف دواجن

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن ما تشهده المحافظة من نشاط مكثف في دعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية يأتي في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة إلى مساندة الفلاح والمربي في جميع أنحاء الجمهورية وتعزيز دور الطب البيطري كأحد الركائز الأساسية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

خدمات علاجية وإرشادية متكاملة للحيوانات والدواجن

وأوضح المحافظ أن شهر أكتوبر الماضي شهد تنفيذ قوافل بيطرية مجانية جابت مختلف القرى والمراكز لتقديم خدمات علاجية وإرشادية متكاملة للحيوانات والدواجن، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى الوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهل المربين.

علاج 2984 رأس ماشية

وأشار إلى أن تلك القوافل نفذت بمعرفة مديرية الطب البيطري بأسيوط بقيادة الدكتور جمال سيد مدير المديرية، حيث تم خلال الحملات علاج 2984 رأس ماشية ودواب و5970 من الدواجن، في خطوة تعكس التزام الدولة بتقديم الدعم المباشر للمواطنين دون تحميلهم أي تكاليف مالية.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ القوافل جاء بالتعاون مع جامعة أسيوط، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلية الطب البيطري، بما أسهم في رفع جودة الخدمات البيطرية وربط الجانب العلمي بالتطبيق العملي لخدمة المجتمع المحلي.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن هذه الجهود تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية استمرار المبادرات البيطرية المجانية التي تسهم في الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الريفي.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال شهر أكتوبر يعد نموذجًا يحتذى به في العمل الميداني وخدمة المواطنين، وتجسيدًا عمليًا لاهتمام الدولة بالتنمية الريفية المستدامة وتحسين مستوى معيشة الفلاح والمربي في مختلف القرى والمراكز.